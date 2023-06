Mengenal Virginia Gardner, Pemeran Utama Beautiful Disaster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Beautiful Disaster dibintangi Virginia Gardner. Mengutip Screen Rant.com, film Beautiful Disaster diadaptasi dari novel dewasa dengan judul sama yang terbit pada 2011.

Film itu tentang mahasiswa baru Abby (Virginia Gardner) yang sedang mencari cara untuk keluar dari masalah masa lalunya. Tapi, hidupnya berubah drastis saat bertemu seorang pria bandel bernama Travis (Dylan Sprouse) di kampus. Film drama romantis yang sudah tayang sejak April 2023 itu kini bisa ditonton di berbagai platform

Profil Virginia Gardner

Virginia Gardner aktris Amerika Serikat yang telah membintangi berbagai film. Virginia lahir di Sacramento, California, pada 18 April 1995. Mengutip Super Stars Bio, Virginia mendalami minat di bidang akting saat menonton film I Am Sam (2001).

Karier pertamanya dimulai pada 2001 saat mengikuti audisi talenta untuk peran di seri Disney, yang berjudul Lab Rats. Setelah dirasa cukup dengan dunia akting Disney, ia mencoba menekuni model yang dijalani selama 7 tahun. Di dunia model, Virginia telah bekerja sama dengan beberapa merek populer seperti Kohl’s, Love Culture, HP, Love Culture, Hollister, LF, dan Famous Footwear.

Virginia tercatat dalam serial musikal populer Glee pada 2009. Kesempatan itu membuat dirinya mendapat banyak tawaran dari berbagai agensi akting internasional. Dalam serial musikal tersebut, Virginia tampil sebagai Katie Fitzgerald atau Marissa. Ia tampil sebanyak dua epsiode dalam serial tersebut.

Pada 2015, dia memenangi penghargaan dalam Hollywood Beauty Awards. Ia juga pernah membintangi beberapa film serial seperti The Goldbergs, How to Get Away with Murder, Law & Order: Special Victims Unit, Zoo, Glee, dan Runaways.

Virginia juga membintangi film Project Almanac dan Beautiful Disaster. Film Project Almanac, film yang mengantarkan nama Virginia melambung di skena perfilman Hollywood.

