Festival Film Europe on Screen Hadirkan 73 Film di Indonesia di 7 Kota

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival film Europe on Screen akan digelar 16 – 25 Juni 2023 di tujuh kota di Indonesia. Panitia menyiapkan 73 film dari 24 negara di Eropa untuk pemutaran di 17 lokasi. Penonton bisa menyaksikan film secara gratis.

Kota-kota Diputarkan Film-film Eropa

Film akan diputarkan di Jakarta, Bandung, Bekasi, Denpasar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. “Industri film Eropa saat ini mengalami peningkatan yang dinamis. Kami bangga bisa meningkatkan jumlah angka pemutaran film Eropa di festival tahun ini untuk disaksikan oleh seluruh penggemar film di Indonesia,” kata Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia saat konferensi pers Europe on Screen pada Kamis, 8 Juni 2023 di Jakarta lewat keterangan tertulis.

Dua sutradara asal Eropa yaitu Marco Martani dari Italia, dan Alexander Bak Sagmo dari Denmark, akan hadir selama festival dan mengadakan lokakarya untuk pembuat film lokal. Program acara itu berkolaborasi dengan Institut Kesenian Jakarta dan SAE Institute. Sedangkan sutradara, aktor, dan pembuat film Eropa lainnya juga akan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab secara daring.

Menurut Festival Co-Director EoS 2023 Nauval Yazid, pada tahun ini cukup banyak film-film Eropa baru yang akan diputar di Indonesia. Festival akan dibuka dengan film komedi-romantis Austria berjudul First Snow of Summer yang disutradarai oleh Chris Raiber. Kisahnya tentang seorang pria yang bersumpah tidak akan jatuh cinta hingga ia bertemu dengan seorang perempuan di sebuah toko topi. Sedangkan film komedi gelap asal Belgia, Employee of the Month, akan menutup festival. Film rilisan 2022 yang disutradarai oleh Véronique Jadin, menampilkan kultur korporasi secara jenaka.

Sebagai bagian dari program Retrospective, “Europe on Screen” akan merayakan karya-karya sutradara Prancis kelahiran Yunani, Costa-Gavras. Tiga film pertamanya akan ditayangkan selama festival. Pengunjung juga dapat melihat pameran kecil tentang Costa-Gavras di Goethe-Institut dan Institut Francais Indonesia (IFI) Thamrin.

Festival Film Europe on Screen Sebagai Pembuka Jalan

Baca Juga: Johnny Depp dan Puncak Kepopuleran Dia sebagai Jack Sparrow

Selain itu, menurut Meninaputri Wismurti, Festival Co-Director EoS 2023, acara itu dapat membuka jalan bagi para individu atau kelompok pembuat film pendek di Indonesia yang sebelumnya memenangkan ajang EoS Short Film Pitching Project. “Untuk melebarkan sayap di berbagai festival film baik di Eropa maupun di negeri sendiri,” kata dia. Sepuluh finalis terpilih akan memaparkan ide film pendeknya di hadapan para juri pada Selasa, 20 Juni 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penonton festival film bisa langsung datang ke tempat pemutaran dan mendaftarkan diri melalui kode QR yang tersedia di lokasi. Pendaftaran dan tiket dapat diambil satu jam sebelum pemutaran. Seluruh jadwal pemutaran dan acara lainnya bisa dilihat di www.europeonscreen.org.

Pilihan Editor: 14 Film Terbaru di Bioskop Juni 2023, Ada Film Horor Hingga Animasi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.