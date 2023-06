Insidious hingga Minat Musik, Simak 6 Hal tentang Patrick Wilson

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Patrick Wilson dalam Insidious: The Red Door atau Insidious 5 berperan sebagai Josh Lambert, ayah dari Dalton. Ia juga kerap bermain di belakang layar sebagai sutradara. Di Insidious: The Red Door, ia ikut menggarap film ini bersama James Wan.

Mengutip IMDb, Patrick Wilson tumbuh di St. Petersburg, Florida. Ibunya bernama Mary Kathryn guru vokal dan penyanyi profesional. Ayahnya, John Franklin Wilson bekerja sebagai pembawa berita.

Insidious: The Red Door merilis trailer atau cuplikan pada 7 Juni 2023. Setelah lima tahun tidak melanjutkan kisahnya, kini Insidious kembali akan memecahkan rahasia mencekam dari keluarga Lambert. Teror baru yang lebih mengerikan. Teror yang mengintai di balik pintu merah ini akan tayang pada 7 Juli 2023, seperti tertulis dalam Sony Pictures.

Tentang Patrick Wilson

1. Panggung teater

Mengutip Fandom, Patrick Wilson memulai kariernya dari panggung teater dalam produksi Broadway seperti The Full Monty dan Oklahoma!. Ia beralih dari dunia film dan mendapat peran pertamanya dalam film independen Hard Candy pada 2005.

2. Penghargaan

Wilson juga ikut membintangi miniseri HBO berjudul Angels in America. Melalui miniseri ini, Wilson memenangi penghargaan Golden Globe Award dan Primetime Emmy Award dalam kategori Aktor Pendukung Luar Biasa dalam Miniseri atau Film pada 2003.

3. Insidious

Wilson mulai dikenal banyak orang melalui perannya dalam film Insidious tahun 2010. Tak hanya itu, Wilson juga membintangi film The Phantom of the Opera (2004), Hard Candy (2005), Little Children (2006), The A-Team (2010), Insidious: Chapter 2 (2013), dan sebagai ahli demonologi Ed Warren di The Conjuring Universe (2013).

4. Membintangi film superhero

Wilson juga memerankan film pahlawan super Nite Owl II dalam film Watchmen tahun 2009. Ia berperan sebagai Orm, Ocean Master dalam film Aquaman tahun 2018.

5. Minat musik

Patrick Wilson gemar bernyanyi dan sering kali tampil dalam acara musikal. Ia telah menerima beberapa penghargaan termasuk Tony Award untuk penampilannya dalam pertunjukan Broadway, Rodgers and Hammerstein's Oklahoma!. Wilson juga pernah tampil dalam beberapa produksi musikal, termasuk berperan sebagai Raoul dalam produksi Broadway, The Phantom of the Opera.

6. Konser musik

Pada 26 Mei 2012, band Wilson bersama Mark, Paul, dan Charles mengadakan konser amal untuk program Paws For Patriots Southeastern Guide Dogs di St. Petersburg, Florida. Mereka mengumpulkan 30.000 dolar untuk program itu. Mereka juga pernah melakukan konser amal untuk rumah sakit anak dan klinik di St. Petersburg.

