5 Lagu Coldplay Paling Populer, Perlu Baca Sebelum Nonton Konser

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton konser untuk bertemu idola merupakan kebanggan tersendiri, apalagi jika menonton bersama dengan orang terdekat, menjadi sebuah keistimewaan dan kenangan yang tidak terlupakan. Pada 15 November 2023 mendatang, Coldplay akan tampil di di Stadion Utama, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Namun, tidak lengkap rasanya jika berjumpa dengan fans, jika tidak memafhumi lirik dari idolanya. Dirujuk dari Top 10 Best Cold play Songs - The Top Tens berikut ini daftar lagu terpopuler dari Coldplay, hingga menjadi lagu yang digemari oleh sejuta umat :

1. Fix you

lagu fix you berawal dari kematian Ayah dari Gwyneth Paltrow (mantan istri Christ Martin) bernama Bruce Paltrow. Christ Martin berusaha untuk menghibur kesedihan Gwyneth dengan menulis lagu. Kemudian Martin menggunakan alat musik dari gereja. Tetapi, Christ tidak dapat mengaksesnya dan sebagai gantinya menggunakan keyboard lama yang dibeli Bruce Paltrow sesaat sebelum kematiannya.

“Ayah mertua saya Bruce Paltrow membeli keyboard besar ini sebelum dia meninggal. Tidak ada yang pernah memasangnya. Saya memasangnya, dan ada suara luar biasa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Semua lagu ini mengalir dari suara yang satu ini” terangnya Christ Martin, dirilis dari 'FIx You' by Coldplay #SongsForSoundMinds #11 - The Spark

2. Viva La Vida

Dirujuk dari The Meaning Behind French Revolution Roused “Viva La Vida” by Coldplay (americansongwriter.com) mengatakan lagu Viva La Vida menceritakan Raja Louis XVI yang diikat di bangku guillotine dan lehernya dipasang. Saat itu, mantan penguasa imemberikan satu pidato terakhir sebelum dia dieksekusi yang menyatakan tidak bersalah dan kepeduliannya terhadap bekas kerajaannya.

“Umatku, aku mati tidak bersalah. Tuan-tuan, saya tidak bersalah atas semua yang dituduhkan kepada saya” Kata Raja Louis XVI

3. A sky Full of Stars

Dikutip dari Chris Martin Reveals Which Pop Star Inspired Coldplay's 'Sky Full of Stars' - ABC News (go.com) Martin mengatakan musik itu diciptakan terinspirasi dari EDM. Martin mengatakan dengan musik EDM yang akan dimasukkan lewat lagu A Sky Full Of Stars, ingin membuat hati para penonton dengan senang.

“Saya benar-benar ingin melompat-lompat ke sini,' kami benar-benar tidak tahu apa yang kita lakukan." Terang Chris Martin, diwartakan dari Chris Martin Reveals Which Pop Star Inspired Coldplay's 'Sky Full of Stars'.

4. Clock

"Clocks" ditulis dan disusun selama tahap akhir produksi album kedua Coldplay, A Rush of Blood to the Head. Dia terinspirasi oleh band rock Inggris Muse. Martin mempersembahkan riff tersebut kepada gitaris band, Jonny Buckland, yang kemudian menambahkan lapisan akord gitar ke trek dasar

5. Paradise

Tahun 2010, Produser reality show ITV The X Factor mendekati Chris Martin untuk menulis lagu pemenang seri ke-7. Hingga munculah ide untuk menuliskan lagu yang berjudul paradise. Dari itu, lagu paradise menjadi popular di 16 negara.

