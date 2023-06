Pamungkas Rangkum Konser Asia Tenggara Lewat Album Live Tur Birdy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Pamungkas merilis video dan album audio live yang merangkum penampilan tur konser di beberapa kota Indonesia dan Asia Tenggara beberap waktu lalu. Album bertajuk LIVE - Birdy South East Asia Tour ini menangkap energi dan penampilan yang terjadi selama Tur Birdy dari Pamungkas.



30 Lagu Pamungkas dalam Album LIVE - Birdy South East Asia Tour



Album ini mendokumentasikan pertunjukan selama tiga jam, menampilkan lebih dari 30 lagu yang telah dikurasi dari diskografi terkenal Pamungkas. Penggemar akan disuguhi dengan lagu-lagu hit yang menduduki puncak tangga lagu seperti To The Bone, One Only, Closure, Jealousy, serta koleksi lagu favorit penggemar seperti Monolog, A Day That Feels Better, Birdy, Deeper, dan masih banyak lagi.

Namun, album live ini bukan hanya penampilan dengan band seperti biasanya. Di Tur Birdy kali ini Pamungkas menciptakan arrangement baru yang megah. Selain Pamungkas dan bandnya The PeoplePeople, pada tur kali ini Pamungkas juga membawa string dan brass section yang spektakuler, memberikan pengalaman musik ke tingkatan yang baru.



Pamungkas Rilis Lagu Bertahap



Pamungkas. Dok. Istimewa

Album LIVE - Birdy South East Asia Tour akan dirilis 3 lagu setiap minggunya, sehingga akan ada 30 lagu yang dirilis 10 minggu berturut-turut. Dimulai pada tanggal 1 Juni 2023. Album ini akan tersedia di berbagai platform streaming, termasuk Spotify, Apple Music, Resso, dan Joox. Videonya pun juga akan dirilis secara bersamaan di YouTube.

"Album ini dijamin menjadi keharusan bagi para penggemar setia Pamungkas, memungkinkan mereka untuk merasakan kembali kegembiraan Tur Birdy dan tenggelam dalam pengalaman live yang memukau sekali lagi. Selain itu, album ini memberikan kesempatan bagi pendengar baru untuk menemukan musik Pamungkas dan pengalaman konser unik yang dia hadirkan di atas panggung," demikian informasi yang dibagikan melalui siaran pers yang diterima Tempo.



Pamungkas Tur Birdy Pamungkas di Asia Tenggara



Tur Birdy Pamungkas berlangsung selama beberapa bulan, memikat penonton di dua belas kota di Indonesia, dan empat kota di asia tenggara, yaitu Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dalam tur ini Pamungkas membawa campuran uniknya antara melodi yang penuh penjiwaan, lirik yang kaya, dan penampilan yang memukau kepada para penggemar di seluruh Asia Tenggara.

Tur Birdy juga memperkenalkan pengalaman konser yang berbeda yaitu dengan adanya gelang LED Pamungkas untuk penonton. Gelang LED ini memberikan sentuhan ajaib tambahan pada saat menonton pertunjukan musik Pamungkas. Gelang-gelang ini menyala secara bervariasi menyesuaikan irama tiap lagu, menciptakan pertunjukan cahaya dan warna yang terkoordinasi, menambahkan rasa seru dan interaktif pada pertunjukan live. Rekaman live album ini sempurna menangkap suasana dan atmosfer dari pertunjukan visual ini, memungkinkan pendengar audio dan penonton videonya nanti untuk mengulangi pengalaman konser tersebut di mana saja.

