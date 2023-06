Profil Lengkap Ahn Hyo Seop dan Perjalanan Kariernya yang Semakin Sukses

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor tampan sekaligus idol K-Pop asal Korea Selatan, Ahn Hyo Seop dikabarkan akan menggelar fan meeting pertamanya di Jakarta pada 09 September 2023. Kabar ini diumumkan langsung oleh promotornya, Mecimapro. Melalui akun instagramnya @mecimapro menuliskan "Penggemar Ahn Hyo Seop! Kami sangat senang akan melihat Anda pada bulan September mendatang, nantikan kami!" tulis pihak promotor pada Selasa, 06 Mei 2023.

Selain Jakarta, Ahn Hyo Seop juga akan menyapa penggemarnya di beberapa kota lainnya dengan detailnya sebagai berikut:

1. 16 Juli 2023: Seoul

2. 22 Juli 2023: Bangkok

3. 19 Agustus 2023: Taipei

4. 09 September 2023: Jakarta

5. 1 Oktober 2023: Hongkong dan Jepang

Belum ada informasi lebih detail berapa harga tiket fan meeting tersebut dan akan bertempat di mana. Sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai venue dan harga tiket, bisa simak terlebih dahulu profil Ahn Hyo Seop beserta perjalanan kariernya yang semakin melesat.

Profil Ahn Hyo Seop

Ahn Hyo Seop merupakan aktor Korea Selatan yang lahir pada 17 April 1995. Pria tampan berzodiak Aries ini tumbuh besar di Toronto, Kanada. Maka tak heran jika ia memiliki nama Inggris yaitu Paul Ahn.

Dia kemudian kembali ke Korea Selatan pada usia 17 tahun, tetapi ketika dia kembali dia mengalami kesulitan berbahasa Korea, sehingga Ahn Hyo Seop belajar di Universitas Kookmin jurusan Bisnis Internasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Aktor tampan 27 tahun ini diketahui menganut agama Katolik, memiliki tinggi badan 180 cm dan berat badan 70kg. Jauh sebelum menjadi aktor ternama, Ahn Hyo Seop sempat menjajal menjadi trainee di JYP Entertainment dan bergabung bersama GOT7, namun akhirnya memilih hengkang dari Agency tersebut.

Selepas dari JYP Entertainment, kemudian dirinya bergabung bersama Starhaus Entertainment dan debut awal sebagai idol K-Pop, baru kemudian menjajal industri seni peran. Hingga kini, Ahn Hyo Seop mampu mencuri perhatian kaum hawa lewat kepiawaiannya dalam membawakan berbagai karakter.

Perjalanan Karier Ahn Hyo Seop

Sebelum menjadi aktor terkenal, ia sempat menjajal dunia tarik suara dengan bergabung bersama One O One yang dibentuk oleh yang dibentuk oleh Starhaus Entertainmen. One O One beranggotakan Kwak Si Yang, Song Won Suk, Ahn Hyo Seop, dan Kwon Do Hyun. Namun akhirnya grup ini bubar di tahun 2019 karena kesibukan para membernya bermain drama.

Pada 2015, ia menjajal dunia peran dengan membintangi drama Splash Splash Love, ia berperan sebagai Che Ah Jin. Lewat drama ini seolah membuka pintu lebar bagi Ahn Hyo Seop untuk menjajal dunia akting lainnya. Pada 2017, ia mendapatkan kesempatan untuk membintangi My Father is Strange.

Kemudian pada 2019, dirinya mulai mendapatkan peran utama dalam serial drama Abyss dan pada 2020 membintangi drama Dr. Romantic 2 dan A Business Proposal (2022) dan saat ini ia sedang disibukan dengan judul drama terbaru A Time Called You bersama dengan Jeon Yebin.

Adapun detail drama yang pernah dibintanginya dan mendapatkan rating tertinggi yaitu:

1. Still 17 (2018)

Still 17 mengisahkan tentang Woo Seo Ri, seorang ahli biola yang mengalami kecelakaan bus dan jatuh koma, 13 tahun kemudian dirinya tersadar. Secara mental dia masih berusia 17 tahun, sedangkan secara fisik dia sekarang berumur 30 tahun. Woo Seo Ri kemudian kabur dari rumah sakit dan kembali ke rumah lamanya yang ternyata sudah ditempati oleh orang baru, Gong Woo Jin. Merasa iba, akhirnya Gong Woo Jin membiarkan Woo Seo Ri tinggal bersama. Justru karena hal inilah membuat mereka semakin dekat.

2. Dr. Romantic 2 (2020)

Drama ini menceritakan kisah dua orang dokter yang tak sengaja bertemu yaitu Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) dan Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop). Cha Eun Jae merupakan dokter bedah paru tahun kedua. Dia dokter yang pintar dan percaya diri. Lantaran memiliki trauma mendalam membuat dirinya selalu muntah saat melakukan operasi dan akhirnya dipindah tugaskan ke rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit (RS) Doldam.

Sedangkan Seo Woo Jin adalah dokter bedah umum yang mempunyai skill bedah yang terampil. Dirinya bekerja di RS Utama. Namun karena ulah seniornya membuat dirinya dikeluarkan dari RS Utama dan tanpa sengaja bertemu dengan Kim Sabu yang menawarinya bekerja di RS Doldam. Dari RS inilah mereka belajar banyak hal dan menemukan jati diri masing-masing lalu kemudian saling jatuh cinta.

3. Lovers of The Red Sky (2021)

Drama ini tentang Hong Chun Gi adalah pelukis wanita dengan bakat melukis magis. Dia terpilih sebagai pelukis wanita pertama. Suatu hari dia bertemu Ha Ram yang kutukannya memiliki hubungan magis dengan bakatnya.

4. A Business Proposal (2022)

Business Proposal bercerita tentang seorang pegawai kantor yang terlibat kencan buta dengan CEO perusahaan tempat ia bekerja. CEO tersebut bernama Kang Tae-mu (Ahn Hyo Seop) yaitu seorang pengusaha kaya raya yang sempurna. Meskipun terlihat dingin di luarnya, namun ternyata memiliki sisi hangat yang tak terduga.

Nah, itu dia profil serta perjalanan karir Ahn Hyo Seop. Apakah Anda salah satu yang tertarik bertemu Ahn Hyo Seop di fan meeting September mendatang?

