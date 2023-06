The Chicago Experience, Band Rock Legendaris yang Kembali Pikat Generasi Muda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental.

Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You’re The Inspiration, dan Hard to Say I’m Sorry. Rata-rata personelnya kini berada di usia 50-an hingga 70-an. Saat ini, penggemar band Chicago kemungkinan sudah memiliki anak atau bahkan menggendong cucu. Sempat beberapa kali terjadi pergantian pemain, kini Chicago memiliki nama lain, yaitu The Chicago Experience.

Baca Juga: Joey Alexander Bicara Soal Target sebagai Pianis Jazz Muda

The Chicago Experience kembali mengalunkan lagu-lagu hits mereka di Indonesia lewat penampilannya di Java Jazz Festival, Jumat, 2 Juni 2023. Tak hanya digandrungi orang tua, band penampil lagu 25 or 6 to 4 ini mampu menyihir golongan anak muda untuk ikut bernyanyi dan menikmati penampilan selama kurang lebih 1 jam itu. Kehadiran Danny Seraphine yang merupakan salah satu pendiri Chicago dan Jeff Coffey yang pernah menjadi vokalis bagaikan obat yang menyembuhkan kerinduan penggemar.

Di festival tersebut, Jeff Coffey dan band-nya membawakan 15 lagu, yaitu Old Days, Call on Me, Beginnings, If You Leave Me Now, You’re The Inspiration, Make Me Smile, Just You and Me, Does Anybody Know What It Is, Search So Long, Hard To Say I’m Sorry, Saturday in The Park, 25 or 6 to 4, Hard Habit to Break, dan Feeling Stronger Everyday.

Beberapa jam sebelum penampilan The Chicago Experience di Java Jazz Festival pada Jumat lalu, reporter Tempo berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Danny Seraphine, Jeff Coffey, dan Edwards Harris Roth di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Saat ditemui, ketiganya terlihat berbusana santai layaknya turis bule pada umumnya. Edwards Harris menggunakan kaus hitam dengan celana krem dilengkapi dengan sepatu kets putih bertali biru, kemudian Jeff Coffey menggunakan kaus hitam dengan celana loreng pendek dan sepatu kets hitam bertali putih, sedangkan Danny Seraphine menggunakan kaus putih polo dengan celana abu kehijauan dan sepatu kets hitam, serta dilengkapi dengan topi cowboy.

Baca Juga: Anastasya Poetri Pulang ke Indonesia Demi Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

Personil grup musik asal Amerika The Chicago Experience Jeff Coffey (kanan) dan Edward Harris (kiri) dan Danny Seraphine (tengah) memberikan keterangan jelang konser BNI Java Jazz Festival 2023, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2023. Dalam keteranganya The Chicago akan berkolaborasi dengan Danny Seraphine di panggung BNI Java Jazz Festival 2023 yang akan berlangsung hari ini pukul 20.30-21.30 WIB. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Bagaimana rasanya tampil di Java Jazz Festival?

Danny Seraphine: Sebuah kehormatan karena ini merupakan kali pertama dan aku ingin bermain di festival ini bertahun-tahun, lalu akhirnya diundang main ke sini. Sangat antusias.

Apakah sebelumnya sudah mengetahui soal Java Jazz Festival atau baru mengetahui setelah diundang?

Danny Seraphine: Tidak, kami tahu dari sebelumnya. Java Jazz Festival sangat memiliki reputasi luar biasa.

Jeff Coffey: Ya benar sekali. Banyak teman-teman kami telah main di sini, tapi ini merupakan kali pertama. Kami sangat bersemangat.

Berapa banyak lagu akan dinyanyikan?

Edwards Harris Roth: 15 atau 16 lagu.

Apakah memiliki ekspektasi terhadap audiens yang hadir di penampilan Java Jazz Festival?

Danny Seraphine: Yang kami dengar bahwa audiens di sini sangat berapi-api dan berenergi, lalu bergairah. Kami mengharapkan itu semua.

Jeff Coffey: Karena kami akan mengembalikan itu semua kembali ke mereka.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan tampil di Java Jazz Festival?

Danny Seraphine: 10 detik. Ketika kami mendapatkan undangannya, kami seperti, ‘Oke ya’. Sangat ya dan cepat. Karena Java Jazz Festival memiliki reputasi yang baik. Sangat bergengsi. Dan mereka tidak akan mengundang kecuali (kemampuan bermusik) kamu sangat-sangat baik.

Edward Harris Roth: Jazz merupakan lagu musikal Amerika. Itulah dia. Jika itu (jazz) dihormati di tempat lain, itu sangat indah.

Bagaimana persiapannya untuk tampil di Java Jazz Festival?

Danny Seraphine: Kami terbang selama 25 jam untuk sampai di sini.

Personil grup musik asal Amerika The Chicago Experience Jeff Coffey dan Danny Seraphine memberikan keterangan jelang konser BNI Java Jazz Festival 2023, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2023. Dalam keteranganya The Chicago akan berkolaborasi dengan Danny Seraphine di panggung BNI Java Jazz Festival 2023 yang akan berlangsung hari ini pukul 20.30-21.30 WIB di Jiexpo, Kemauoran, Jakarta. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Kapan kalian sampai di Indonesia?

Jeff Coffey: 2 hari yang lalu (Rabu, 31 Mei 2023).

Apa yang kalian pikirkan soal Indonesia?

Danny Seraphine: Sejauh ini, aku mencintainya.

Jeff Coffey: Ya, pertama kali di Indonesia. Dan datang ke ibu kota dari Indonesia, sangat banyak orang (dan) lalu lintas sangat gila di sini.

Apakah terasa panas?

Jeff Coffey: Ya ini panas. Aku dari Florida, aku terbiasa dengan panas.

Danny Seraphine: Terasa seperti di Florida.

Jeff Coffey: Dekat dengan khatulistiwa di sini, jadi terasa hangat. Yang pasti sangat banyak orang berada di sini di ibu kota. Sangat menarik untuk melihat sisi lain dari Indonesia. Jakarta merupakan lokasi yang sangat unik, jelas.

Edwards Harris Roth: Kalian menyetir orang Brazil (makna: ugal-ugalan).

Kami menyetir dengan gila ya?

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Edwards Harris Roth: Ya betul.

Danny Seraphine: Terlalu banyak motor di sini.

Jeff Coffey: Dan mereka tidak takut apa pun.

Sudah 2 hari di sini, apakah ada makanan favorit?

Edwards Harris Roth: Kari. Aku mencintai kari.

Danny Seraphine: Ya aku menyukai kari.

Jeff Coffey: Beberapa makanan penutup terasa enak. Aku tidak tahu apa namanya karena aku tidak bisa menyebutnya.

Bisa dijelaskan seperti apa makanannya?

Jeff Coffey: Seperti nasi bulat berwarna coklat berbentuk mawar. Rasanya luar biasa. Itu terlihat seperti nasi bulat, tapi bukan. Itu merupakan pastry (kue-kue) dan enak.

Danny Seraphine (tengah) memberikan keterangan jelang konser BNI Java Jazz Festival 2023, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2023. Dalam keteranganya The Chicago akan berkolaborasi dengan Danny Seraphine di panggung BNI Java Jazz Festival 2023 yang akan berlangsung hari ini pukul 20.30-21.30 WIB. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Apakah ada destinasi yang ingin dikunjungi di Indonesia?

Danny Seraphine: Bali. Kami akan pergi ke Bali, besok.

Berapa lama?

Danny Seraphine dan Jeff Coffey: Untuk 3 hingga 4 hari.

Hanya untuk berlibur atau akan tampil juga?

Danny Seraphine: Hanya untuk berlibur.

Jeff Coffey: Mengunjungi pura-pura dan makan makanan lokal. Melihat lautan.

Edwards Harris Roth: Berenang.

Apakah akan surfing?

Edwards Harris Roth: Mungkin main (perahu) kayak.

Apakah ada penyanyi Indonesia yang diketahui?

Danny Seraphine: Mohon maaf, aku tidak tahu.

Jeff Coffey: Tidak.

Edwards Harris Roth: Tidak.

Apa pesan yang ingin diberikan kepada penyanyi muda Indonesia?

Jeff Coffey: Jika aku bisa memberikan pesan kepada seluruh musisi muda, entah penyanyi atau pemain instrumen, aturan 10 ribu jam itu merupakan aturan yang sangat baik. Jika Anda benar-benar menyukai apa yang Anda lakukan, teruslah melakukannya, berulang kali, lakukan berkali-kali semampu Anda. Karena seperti apa pun itu, semakin banyak Anda melakukannya, Anda akan mendapatkannya. Dan jika Anda sangat mencintainya, Anda akan mahir. Jadi terus lakukan. Temukan target pasar Anda sendiri.

Edwards Harris Roth: Yang dibilang Jeff benar, tapi dariku, temukan suara Anda dahulu sebelum pergi ke sekolah musik karena (suara) Anda akan terdengar seperti orang lain yang mempelajari hal sama. Jika Anda masuk (ke sekolah musik) dan memiliki suara Anda sendiri, kamu akan keluar dengan banyak ilmu dan terdengar seperti dirimu sendiri. Jangan mengejar tren, itu nasehatku. Jangan mengejar sesuatu yang ada di radio, lakukan apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai.

Danny Seraphine: Seperti yang mereka katakan, jadilah diri sendiri dan percaya diri sendiri. Bersiaplah untuk perjalanan panjang, banyak pasang surut dan banyak penolakan, jadi Anda harus terbiasa dengan itu, dan Anda harus percaya pada cinta dan musik untuk melewati masa-masa sulit itu. Pelajari saja instrumen suara Anda atau yang terbaik yang Anda bisa dan belajar berinvestasi, kembangkan suara Anda sendiri dengan gaya Anda. Seperti yang dibilang oleh Ed kembangkan suaramu sendiri, gayamu sendiri.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: The Chicago Experience Dedikasikan Lagu untuk Peter Cetera dan David Foster di BNI Java Jazz Festival 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.