5 Fakta BTS yang Akan Merayakan Hari Jadi ke-10, Rilis Single Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 13 Juni 2023 mendatang, boyband ternama BTS siap merayakan hari anniversary mereka yang ke-10 dengan penuh suka cita di acara BTS Festa 2023. Hari jadi ke-10 BTS bakal digelar dengan cara yang spesial, tradisi pesta tahunan ini untuk memperingati 10 tahun debut mereka di industri musik Korea Selatan. Meski beberapa anggota sedang menjalani wajib militer, namun perayaan tersebut tetap dilakukan.

Big Hit Music sebagai Agency yang menaungi BTS, menjelaskan bahwa akan menggelar BTS Festa 2023 selama beberapa hari dan merilis berbagai konten menarik selama periode 31 Mei hingga 12 Juni 2023.

BTS Festa dijadwalkan berlangsung dari 12 Juni 2023 hingga 25 Juni 2023. Selama hari-hari tersebut, pulau buatan Sebit, Menara Namsan Seoul, Balai Kota, Plasa Desain Dongdaemun, dan Jembatan Piala Dunia akan menyala dengan warna ungu sebagai penghormatan untuk boyband BTS, yang warna fandomnya adalah ungu.

Sebagai informasi, BTS Festa adalah acara festival tahunan BTS yang dirayakan bersama ARMY, sebutan penggemar BTS yang bertujuan untuk merayakan ulang tahun karier mereka di industri musik. Acara ini mencakup berbagai kegiatan seperti makan malam, pesta kembang api dan acara menarik lainnya. Selain itu, idola mereka bakal memberikan banyak sekali hadiah.

Simak fakta BTS yang akan merayakan hari jadi tahunan mereka. Ada hal menarik apa saja?

1. Sempat Dikabarkan Hiatus

Pada perayaan BTS Festa 2022, BTS mengumumkan akan hiatus dalam beberapa waktu. Alasan hiatus karena beberapa member ingin fokus dalam berkarier solo, butuh waktu beberapa tahun agar dapat berkarier bersama lagi, dan ada salah satu member yang merasa kehilangan arah. Penting untuk digaris bawahi bahwa BTS tidak bubar dan akan comeback. Jadwal mereka tampil bersama juga akan tetap ada.

2. Beberapa Anggota sedang Menjalani Wamil

J-Hope dan Jin BTS saat ini sedang menjalankan wamil atau wajib militer. J-Hope menjalankan wajib militer sejak 18 April 2023 dan diperkirakan selesai pada 17 Oktober 2024. Sedangkan Jin BTS mulai wamil sejak 13 Desember 2022.

3. BTS Rayakan Anniversary ke-10

Meski 2 member sedang menjalani wajib militer namun perayaan hari jadi 10 tahun tetap akan dilangsungkan. Sederet rangkaian akan digelar menjelang hari jadi boyband tersebut. Pada 17 Juni 2023, acara utama rencananya digelar di Taman Yeouido Hangang dan dibuka untuk umum sehingga para ARMY bisa turut serta berpartisipasi dalam acara tersebut.

4. Rilis Single Terbaru

Pada 09 Juni 2023, BTS mengumumkan akan mengeluarkan single terbaru berjudul "Take Two" untuk memperingati hari jadi mereka ke-10 tahun. Take Two menunjukan bahwa BTS tetap melanjutkan perjalanan karier mereka dan sebagai ucapan terimakasih kepada ARMY yang telah mendukung mereka selama ini. Tak lupa, BTS juga bakal mengeluarkan kalender BTS Festa 2023.

5. TikTok Turut Merayakan Anniversary BTS

Sebagai salah satu platform terbesar, TikTok juga ikut meramaikan perayaan BTS Anniversary dan memeriahkan BTS Festa 2023 dengan serangkaian acara dan kampanye di bawah tagar #10yrsWithBTS dan berbagai efek unik untuk merayakan hari jadi mereka.

Selain membuat kompilasi dari kreasi komunitas TikTok global, ARMY dapat berkesempatan untuk terhubung dengan BTS selama kampanye dengan memakai tagar #10yrsWithBTS sambil berkreasi di TikTok. TikTok pun turut serta mendukung single terbaru mereka yang berjudul "Take Two".

Demikian ulasan fakta BTS menjelang anniversary. Gimana, apakah Anda akan turut serta dalam perayaan BTS Festa 2023?

Dwi Lucy Susetiowati

