Tasyi Athasyia Makin Diserang Netizen Usai Diduga Tidak Bayar Gaji Eks Karyawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber Tasyi Athasyia kembali sorotan netizen setelah curhatan Risty Oktaviana, eks karyawannya terkait penundaan gaji viral di media sosial. Risty akhirnya mengunggah permohonan maaf kepada Tasyi di Instagram pada Kamis, 8 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIB.

Dalam video berdurasi 2 menit itu, Risty menyampaikan bahwa Ia sebetulnya tidak keluar dengan baik-baik, melebihkan dan memfitnah Tasyi Athasyia, dan bahkan tidak datang ketika diminta mengambil gaji di rumah sang YouTuber. "Halo, ini aku Risty. Aku yang kemarin membuat postingan soal statement gaji ditahan. Aku jujur benar-benar minta maaf banget atas kekhilafan aku karena aku enggak cerita secara transparan di media sosial penyebab dari masalah yang sebenarnya," tutur Risty.

Tasyi Athasyia Sebut Sudah Maafkan Risty dan Netizen yang Memfitnahnya

Menanggapi unggahan klarifikasi Risty, Tasyi Athasyia turut mengunggah Instagram Story dan menuliskan bahwa Ia telah memaafkan seluruh fitnahan yang ditujukkan kepadanya, suami, dan anak-anak pesantren miliknya. "Buat yang sudah menghina, menghujat dan merendahkan aku, bahkan suami, pesantren sampe anak-anak aku.. tanpa tahu masalahnya apa.. aku anggap sebagai ladang pahala," tulisnya.

Saudari kembar dari Tasya Farasya ini juga mengatakan bahwa Ia telah memaafkan Risty Oktaviana atas fitnah yang disampaikan sebelumnya. "Sudah enggak usah diperpanjang lagi guy, aku juga sudahmaafin team akuu. Kita sudah baik-baik saja dan orangnya juga sudah menjlaskan kejadian yang sebenarnya," tulisnya.

Netizen Curiga Tasyi Athasyia Paksa Buat Video Klarifikasi

Baca Juga: Cerita Seru Tasya Farasya Dapat Banyak Keuntungan di Shopee Affiliate Program

Pada kolom komentar unggahan Risty Oktaviana, netizen menyampaikan bahwa mereka curiga bahwa Ia dipaksa oleh Tasyi Athasyia untuk minta maaf. Apalagi, video klarifikasi Risty diunggah subuh hari di rumah Tasyi sehingga memberikan kesan terburu-buru.

"HOW CRUEL!!! Mereka yang salah tapi kamu yang minta maaf?! Prepared text, prepared camera, prepared place, as soon as possible juga ya dini hari langsung shooting keren banget tim sana nyiapin counternya HAHAHAHAHA," kata @dindu****.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Netizen juga mengungkap kecurigaan mereka atas pernyataan 'keluar tidak baik-baik saja' karena berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan Risty, Ia disuruh untuk bekerja lebih dari kontrak tertulis.

Selain itu, netizen juga berpendapat soal klarifikasi yang diunggah Tasyi. Menurut mereka seharusnya pihak Tasyi juga menuturkan permohonan maaf karena terbukti tidak mengirim gaji tepat waktu. "'Aku juga sudah maafin team aku' lah bukannya dia ya yang harusnya minta maaf? Kan dia yang telat bayar gaji karyawannya," tulis @adik**** di Twitter.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Konflik Saudara Kembar Jilid 2, Video Baru Tasyi Athasyia Tuai Hujatan untuk Tasya Farasya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.