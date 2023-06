Sinopsis Film Insidious: The Red Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Insidious: The Red Door seri kelima dari film horor Insidious. Mengutip IMDb, film Insidious 5 ini mulai rilis di bioskop pada 7 Juli 2023.

Di Insidious: The Red Door Patrick Wilson tak hanya pemeran, tapi juga sebagai sutradara. Di film sebelumnya, ia salah satu pemeran dari film Insidious dan The Conjuring. Adapun naskah film ditulis Scott Teems, ditulis berdasarkan cerita dan karakter yang dibuat Leigh Whannell.

Mengutip Insidious Movie, pemeran utama Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byrne, Andrew Astor akan kembali membintangi Insidious: The Red Door. Ada juga beberapa pemeran baru di film ini, yaitu Hiam Abbass, Peter Dager, Sinclair Daniel, dan Jarquez McClendon.

Sinopsis Insidious: The Red Door

Mengutip Collider, Insidious: The Red Door film bergenre horor supranatural yang berfokus kisah mengerikan keluarga Lambert. Film ini bercerita tentang kehidupan keluarga Lambert 10 tahun setelah insiden yang terjadi di film seri sebelumnya, Insidious: The Last Key (2018).

Cerita film bermula saat Dalton Lambert (Ty Simpkins), anak laki-laki dari Josh Lambert (Patrick Wilson) dan Renai Lambert (Rose Byrne) mulai kuliah di kampus impiannya, Ivy-League University. Mereka harus pergi ke wilayah timur mengantar Dalton untuk berkuliah di kampus barunya.

Namun, harapan Dalton untuk berkuliah berubah menjadi rentetan cerita mencekam. Suatu hari, teror hantu yang dulu pernah mengganggunya datang kembali. Dalton, dan adiknya Foster Lambert (Andrew Astor) diteror arwah jahat.

Mengetahui hal tersebut, ayahnya mencari tahu penyebab keluarga kembali diusik. Mereka terpaksa memasuki The Red Door, pintu yang menghubungkan dunia manusia dan arwah. Mereka juga dibantu oleh Elise Rainier (Lin Shaye), sang pengusir arwah jahat.

Setelah lima tahun tidak melanjutkan kisahnya, kini Insidious kembali akan memecahkan rahasia mencekam dari keluarga Lambert. Teror baru yang lebih mengerikan. Teror yang mengintai di balik pintu merah, dikutip dari Sony Pictures.

