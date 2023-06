Sinopsis Spider-Man: Across the Spider-Verse, Petualangan Baru Miles Morales

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses dengan film pertamanya di tahun 2018 berjudul Spider-Man: Into The Spider-Verse, kini Sony Pictures Miles yang bekerja sama dengan Marvel Entertainment kembali merilis sekuelnya yang berjudul Spider-Man: Across the Spider-Verse, film animasi petualangan baru si laba-laba yang telah tayang perdana sejak Rabu, 31 Mei 2023.

Film ini disutradarai oleh Joaquim Dos Santos, Kemp Powers dan Justin K. Thompson. Kemudian film ini ditulis oleh Phil Lord & Christopher Miller & David Callaham. Film ini diproduseri oleh Chris Miller, Phil Lord, Amy Pascal, Avi Arad, Christina Steinberg.

Spider-Man: Across the Spider-Verse dibintangi oleh Shameik Moore, Hailee Stenfield, Jake Jonhson, Nicolas Cage, Brian Tyree Henry, dan beberapa karakter baru seperti Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) dan Hobart Brown alias Spider-Punk (Daniel Kaluuya).

Melansir dari IMDB, film ini mendapatkan rating 9.1/10 dan mendapatkan respon positif yang dari para penonton. Dilansir dari Variety, Spider-Man: Across the Spider-Verse meraup keuntungan US$120,5 juta dari bioskop domestiknya, sedangkan secara Box Office Internasionalnya meraih US$208,6 juta dengan China menempati posisi tertinggi mencapai US$17,3 juta. Menyusul di urutan kedua ada The Little Mermaid yang meraih keuntungan US$ 326 juta secara global.

Sinopsis Film Spider-Man: Across the Spider-Verse

Film Superhero ini menceritakan tentang Miles Morales yang harus bisa menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan jati dirinya sebagai seorang Spiderman dan tetap menjalankan tugasnya untuk memberantas kejahatan.

Sialnya ada penjahat baru muncul bernama Spot (Jason Schwartzman) yang tubuhnya dipenuhi dengan bintik hitam dan memiliki kekuatan untuk menjelajah semesta. Miles kemudian diam-diam masuk dan membuat dirinya terombang ambing di sana sampai kemudian dia bertemu dengan Spider Society yang bertugas untuk melindungi dunia Multiverse dan melawan spot.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di lain sisi, Gwen Stacy bergabung dengan Kru Spiderman di bawah pimpinan Miguel O'Hara yang mempunyai banyak fasilitas canggih salah satunya bisa menyambangi universe Miles Morales. Namun, suatu hari sedang ada perselisihan dan membuat Miles Morales diberikan 2 pilihan yang sulit yaitu menyelamatkan orang yang paling dicintai atau menyelamatkan keseimbangan semesta? Penasaran bagaimana dengan kelanjutannya? Anda bisa saksikan langsung di bioskop kesayangan Anda.

Alur Cerita Yang Menarik

Film ini memiliki alur cerita yang menarik di mana dulunya kehidupan Miles Morales tidak menarik sampai tiba-tiba muncul sosok Gwen yang membuat hidupnya berwarna. Selain itu akan diberikan adegan Miles Morales melawan Spot yang akan membuat penonton ikut merasakan keseruannya. Selain itu di film ini juga akan dijelaskan latar belakang spot dan kenapa dia muncul.

Demikian sinopsis mengenai film Spider-Man: Across the Spider-Verse, film yang saat ini menduduki posisi nomor 1 box office dengan pendapatan tertinggi. Apakah Anda tertarik menontonnya?

Dwi Lucy Susetiowati | IMDB

Pilihan editor: Sinopsis Blue Beetle, yang Dikabarkan Tayang Agustus 2023