Deretan Musisi Disabilitas yang Pernah Memukau Dunia, Teranyar ada Putri Ariani

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani sedang menjadi perbincangan masyarakat dunia karena bakat menyanyinya berhasil mendapatkan golden buzzer dari salah satu juri ajang pencarian bakat America’s Got Talent Simon Cowell. Aksi menyanyinya yang merdu menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul “Loneliness” dan lagu yang dipopulerkan oleh Elton John dengan judul “Sorry Seems to Be the Hardest Word” berhasil membawanya melaju ke babak semifinal AGT 2023.

Selain suaranya yang melantunkan lirik lagu dengan indah, di ajang America’s Got Talent musim ke-18 itu Ariani juga menyanyikan deretan lagu yang dibawakan dengan diiringi oleh piano yang dimainkan sendiri. Bahkan gadis yang berusia 17 tahun tersebut juga mendapatkan pujian langsung dari Simon Cowell.

“Putri, menurutku kamu adalah penyanyi terbaik yang pernah tampil dalam pertunjukan ini,” ujar Simon seusai menekan golden buzzer seperti dilansir dari laman people.com.

Masih dilansir dari laman people.com, Ariani seakan tidak percaya tentang kejadian yang baru terjadi. Bahkan karena suaranya yang dianggap merdu oleh juri, Cowell secara langsung mendatangi Putri untuk memintanya menyanyikan lagu kedua sebelum menekan golden buzzer.

Namun demikian, selain Putri terdapat beberapa musisi terkenal dunia yang diketahui seorang disabilitas. Bahkan, pemenang AGT musim 14, Kodi Lee memiliki kondisi yang serupa dengan yang dimiliki oleh Putri Ariani.

Sosok Kodi Lee yang mengalami kebutaan karena menderita kondisi hypoplasia sejak lahir dan bahkan menderita autisme berhasil memenangkan AGT musim 14. Hal tersebut yang menginspirasi Putri untuk bertekad memenangkan AGT musim 18.

Meskipun demikian, terdapat beberapa musisi dunia yang merupakan seorang disabilitas. Seperti dilansir dari laman csyo.org dan thetoptens.com, berikut merupakan deretan musisi dunia yang juga merupakan seorang disabilitas.

Stevie Wonder

Jika berpikir tentang seorang musisi difabel, maka sosok pertama yang terlintas di pikiran merupakan Stevie Wonder. Stevland Hardaway Morris atau yang dikenal dengan nama panggung Stevie Wonder merupakan musisi kelahiran 13 Mei 1950 di Michigan.

Dilansir dari laman britannica.com, Stevie mengalami kebutaan sejak dirinya lahir, tetapi merupakan anak yang berbakat dalam bidang musik dengan merekam lagu pertamanya pada umur 12 tahun. Dengan instrumen yang biasa dimainkan sendiri saat bernyanyi, Stevie telah menerima beberapa penghargaan seperti Grammy Award sebanyak 10 kali dan namanya diabadikan dalam Museum Rock and Roll Hall of Fame pada 1989.

Rick Allen

Richard John Cyril “Rick” Allen merupakan seorang drummer berkebangsaan Inggris yang menjadi anggota band Def Leppard sejak 1978. Dirinya kehilangan tangan sebelah kirinya pada 1985, tetapi masih melanjutkan kariernya bahkan menjadi fase yang paling sukses dalam kariernya.

Django Reinhardt

Bagi penikmat musik yang beraliran Jazz, nama Django Reinhardt tidak asing lagi di telinga. Sosok yang populer pada 1930 hingga 1940-an tersebut mampu memainkan gitar dengan hanya dua jari pada tangan sebelah kirinya yang masih berfungsi, sementara sisanya mengalami disfungsi.

Michael Bolton

Sama seperti Beethoven, musisi Amerika dengan nama asli Michael Bolotin atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Michael Bolton memiliki masalah dalam pendengarannya. Pemenang Grammy Awards dua kali tersebut bahkan tidak merasa terganggu dengan kondisi yang dimilikinya.

Ludwig van Beethoven

Sosok kedua yang terkenal sebagai seorang musisi difabel merupakan sosok komposer klasik yang berhasil menciptakan simfoni masterpiece berjudul “Fur Elise” dan “Moonlight Sonata”, Ludwig van Beethoven. Namun demikian, Beethoven tidak lahir dalam keadaan cacat melainkan dirinya kehilangan pendengarannya pada umur 20-an.

