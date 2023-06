Anastasya Poetri Pulang ke Indonesia Demi Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi muda Indonesia, Anastasya Poetri tampil memukai di BNI Java Jazz Festival 2023 pada Minggu, 4 Juni 2023. Anastasya yang sedang menempuh pendidikan musiknya di Berklee College of Music di Boston, Amerika Serikat, sengaja pulang ke Indonesia demi tampil di salah satu festival musik jazz terbesar di dunia.

“Aku merasa sangat senang sekaligus bangga bisa perform untuk pertama kali di Indonesia dan langsung di panggung salah satu festival terbesar di Indonesia yaitu Java Jazz Festival,” ungkap Anastasya, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 8 Juni 2023.



Anastasya Poetri Berusaha Tampil Maksimal



Dalam penampilannya, Anastasya Poetri membawakan 10 buah lagu yang terdiri dari 9 lagu original miliknya yang telah dirilis dan 1 lagu cover. Lagu-lagu yang dibawakan tersebut terdiri dari single-single Anastasya, yakni Afterthought, Conundrum, Beside Me, Fool’s Fantasy, Heaven Knows, Worried, Temporary, Highs and Lows, hingga single yang tahun lalu dia rilis berjudul Tune for Lovely Souls.

Anastasya Poetri tampil di BNI Java Jazz Festival 2023, Minggu, 4 Juni 2023. Dok. Anastasya Poetri

Baca Juga: Sejumlah Menteri Nikmati BNI Java Jazz 2023

Walau tidak sedang di Indonesia saat melakukan persiapan tampil di Java Jazz Festival 2023, Anastasya berusaha memberikan penampilan terbaik nan memukai bagi para penonton. Ini semata-mata karena kecintaan Anastasya akan musik yang merupakan passion darinya sejak dulu.

“Saat persiapan, aku terus berusaha untuk latihan tanpa henti agar dapat terus berkreasi di dunia musik,” kata Anastasya saat ditanya mengenai rahasia dirinya dapat tampil maksimal dalam acara tersebut.



Musisi Favorit Anastasya Poetri di Java Jazz Festival 2023



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika berbicara mengenai siapa penampil favoritnya di Java Jazz Festival 2023, Anastasya mengungkap bahwa Nate Smith dan Antonio Sanchez adalah 2 musisi yang sangat menginspirasinya. Sementara, Andien, jadi musisi yang Anastasya ingin ajak berduet baik untuk tampil secara langsung di panggung maupun berduet di karya-karya terbaru miliknya.

Meskipun saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri, Anastasya masih terus berkarya dan menjanjikan akan segera merilis album baru di beberapa waktu mendatang.

Pilihan Editor: Worried, Single Baru Penyanyi Jazz Muda, Anastasya Poetri yang Dibuat di Boston

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.