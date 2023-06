Gufi Paintal Aktor Pemeran Sengkuni di Serial Mahabharata Meninggal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Gufi Paintal, aktor India yang dikenal karena perannya dalam serial TV Mahabrata sebagai tokoh Shakuni atau Sengkuni mengembuskan napas terakhir pada Senin, 5 Juni 2023. Gufi Paintal meninggal di usianya yang ke-79 tahun di Rumah Sakit Bellevue Multispeciality di Andheri, Mumbai. Aktor senior ini tutup usia karena penyakit kronis berhubungan dengan jantung dan hati yang dialaminya.

Dilansir starsunfolded.com, nama Gufi Paintal dalam industri hiburan Bollywood sudah tidak asing lagi. Pria bernama asli Sarabjeet Singh Paintal ini dikenal sebagai sosok yang multitalenta, mulai dari aktor hingga sutradara. Gufi Paintal memulai debut karirnya sebagai aktor film pada 1978 dengan membintangi film Dillagi sebagai Ganesh.

Semenjak itu, laki-laki yang lahir New Delhi, 4 Oktober 1944, ini mulai membintangi sejumlah film dan serial TV Bollywood. Beberapa judul film dan serial TV yang pernah dimainkannya antara lain Suhaag (1994), The Revenge: Geet Mera Naam (2000), Maharana Pratap (2013), Samrat & Co (2014), Shani (2016), dan Jay Kaniya lal Ki (2021). Namanya makin berkibar setelah berhasil memerankan tokoh antagonis Sengkuni dalam serial TV adaptasi berjudul Mahabrata (2013).

Dikutip m.imdb.com, Gufi paintal juga pernah terlibat dalam pembuatan film berjudul Shri Chaitanya Mahaprabhu (1954). Film ini bercerita mengenai kehidupan Chaitanya Mahaprabhu, seorang pemuja Krishna abad ke-16 yang diakui sebagai inkarnasi dewa oleh para pengikut Gaudiya Vaishnavisme.

Pada 2010, Gufi Paintal juga dipercaya sebagai kepala fasilitas di Abbhinnay Acting Academy di Mumbai, sebuah sekolah yang didirikan oleh lawan mainnya di Mahabharata, Pankaj Dheer.

Sementara untuk kehidupan pribadinya, Gufi Paintal dibesarkan di keluarga Sikh menengah di New Delhi, India. Ia memiliki saudara kandung Kanwarjit Paintal yang dikenal sebagai aktor dan komedian. Gufi Paintal menikah dengan Rekha dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Harry Paintal yang juga merupakan berprofesi sebagai aktor.

