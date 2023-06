Profil Farah Quinn Beserta Fakta Terbarunya, Perkenalkan Suami Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Farah Quinn baru saja memperkenalkan suami barunya. Potret wajah barunya diperkenalkan Chef cantik ini melalui akun sosial media instagram miliknya @farahquinnofficial pada Selasa (30/05) dengan caption "Yes, my husband has the best smile in the world! I hope everyone is enjoying the long weekend (Ya, suamiku memiliki senyum terbaik di dunia! Semoga semuanya menikmati akhir pekan yang panjang), #SpoiledWife.

Sontak postingan Chef tersebut menuai beragam reaksi dari para netizen. Ada banyak yang mengira suaminya adalah Tony Stark, yang lain mengira Elon Musk. Seperti salah satu komentar netizen yang satu ini "sekilas kaya Elon Musk" tulis akun @i****as*h*r*, ada juga yang berkomentar "Aku kira lagi sama Tony Stark, makasih Chef akhirnya netizen bisa bobo nyenyak" komentar akun @i**an***q*e.

Untuk itu sebelum membahas fakta terbarunya, berikut ini ulasan mengenai profil Farah Quinn.

Profil Farah Quinn

Farah Quinn atau yang memiliki nama lengkap Farah Farhanah. Wanita yang tumbuh besar di Sumatera lahir pada 08 April 1980. Selama di Sumatera ia kerap kali membantu ibunya untuk memasak. Karena hal itulah cita-citanya menjadi koki muncul. Sayangnya cita-cita wanita berdarah Palembang ini ditentang oleh keluarga terlebih ayahnya.

Selepas lulus SMA, akhirnya Farah melanjutkan pendidikan di Indiana University Of Pennsylvania, Amerika Serikat jurusan Keuangan. Jurusan yang sebenernya tak disukai. dia lebih menyukai belajar resep makanan atau membuat pastry dibandingkan bekerja di kantoran. Hingga selepas lulus kuliah, ia mencoba bekerja di sebuah restoran Italia terkenal sambil melanjutkan pendidikannya lagi di Pittsburgh Culinary Institute di bidang pastry.

Setelah menempuh pendidikan bidang pastry, ia memutuskan untuk pindah ke Phoenix dan diterima bekerja di Arizona Biltmore Resort serta dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti World Pastry Championship. Tak hanya itu saja, Farah juga beruntung bisa belajar dan dibimbing langsung oleh Chef James Mullaney.

Pada 2003, Farah mendapatkan kesempatan untuk membuat sebuah restoran bernama "Camus" di Phoenix. Restoran ini telah mendapatkan banyak penghargaan dan nama Farah semakin dikenal oleh banyak orang.

Kemudian, Farah Quinn memberikan portofolio pekerjaanya kepada presenter kondang, Helmi Yahya yang juga masih sepupu orang tuanya. Helmi kemudian tertarik dan mengajak Farah untuk menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. Tak lama setelah itu, Trans TV mengundang Farah untuk membawakan acara memasak. Sejak saat itu nama Farah Quinn semakin meroket.

Diduga Suami Baru Farah Quinn Kaya Raya

Meski tak banyak kabar tentang suami baru Farah Quinn. Namun, suami dari celebrity chef ini diduga adalah seorang konglomerat. Hal ini terlihat dari postingan yang Farah unggah ke Instagram, dia dan suaminya berada di pesawat pribadi. Farah juga sering terlihat bepergian bolak-balik dengan jet pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Memiliki Anak-Anak Menggemaskan

(dari kanan) Farah Quinn bersama putrinya, Amaira atau Yaya. Foto: Instagram/@farahquinnofficial

Dari suami pertamanya, Farah Quinn, ia memiliki seorang putra pertama bernama Armand Fauzan Quinn. Dia memiliki wajah yang tampan dengan darah blasteran, juga postur tubuh yang sangat tinggi. Putra sulungnya kini menginjak usia dewasa. Sedangkan putri Farah Quinn bernama Amaira atau yang akrab disapa Yaya. Putrinya saat ini berusia 5 tahun dan sudah pandai menari balet serta memiliki hobi yang banyak.

Sudah Menikah Sejak Lama dengan Suami Barunya

Farah Quinn dan suami barunya ternyata sudah lama menikah, namun baru belakangan ini ia menampakkan wajah suaminya. Meski mengungkap wajah suaminya di Instagram, Farah Quinn tak membeberkan nama dan identitas suami barunya.

Nah, itu dia profil Farah Quinn beserta fakta terbarunya mulai dari suaminya yang diduga merupakan seorang konglomerat hingga anak-anaknya.

