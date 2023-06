5 Hal tentang Transformers: Rise of the Beasts, Efek Visual hingga Elemen Serial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Transformers: Rise of the Beasts film sekuel ketujuh dari seri Transformers tayang pada Rabu, 7 Juni 2023. Sekuel ini akan membawa penonton dalam petualangan tahun 1990-an dengan Autobots yang ikonik. Dalam film ini juga akan memperkenalkan Maximals untuk bergabung sebagai sekutu di pertempuran.

Tentang Transformers: Rise of the Beasts

1. Gabungan elemen serial

Transformers: Rise of the Beasts sekuel langsung dari film Transformers: The Last Knight. Film ini akan menggabungkan elemen-elemen dari serial animasi Transformers yang sangat populer, Beast Wars, dengan cerita yang lebih luas dari film-film Transformers sebelumnya.

2. Karakter

Para penggemar Transformers akan mengetahui beberapa karakter ikonik seperti Optimus Prime, Bumblebee, dan Megatron akan kembali dalam film ini dengan desain yang baru. Film ini juga memperkenalkan karakter baru seperti Airazor, Rhinox, Mirage, dan Nightbird.

Transformers: Rise of the Beast menghadirkan suasana 1990-an dengan lokasi pengambilan gambar yang ikonik seperti Brooklyn dan Machu Picchu. Ada sentuhan nostalgia kepada penonton.

3. Efek visual

Efek visual yang luar biasa dan penggunaan teknologi terkini akan membawa dunia Transformers menjadi lebih hidup dan menakjubkan di layar lebar. Sekuel ini kombinasi aksi dan karakter juga cerita yang mendebarkan.

4. Petualangan robot

Disutradarai Steven Caple Jr., film ini berkisah tentang petualangan keliling dunia para robot yang berlatar di Brooklyn pada 1994. Mengutip MovieWeb, Rise of the Beasts kemungkinan mencoba untuk menangkap kembali yang sudah berhasil di Bumblebee. Karakter sebelumnya akan muncul seperti serial tahun 1984 dan pertunjukan Beast Wars tahun 1990-an.

5. Autobots dan Maximals

Autobots dan Maximals bergabung sebagai sekutu dalam pertempuran yang berlangsung untuk melindungi Bumi dari ancaman yang mengintai. Anthony Ramos yang memerankan tokoh utama, Noah Diaz, juga menjadi bagian dari perjalanan epik ini.

Noah Diaz digambarkan sebagai manusia yang terlihat seolah-olah dia baru saja masuk pesta dan menyadari tidak mengenal siapa pun. Ia terhuyung-huyung melalui bentrokan kosmis antara potongan-potongan CGI yang rusak. Sejenak mempertanyakan kebutuhan robot alien untuk menyamar sebagai kendaraan di Bumi.

