Balada Si Roy hingga Sabtu Bersama Bapak Tayang Juni 2023 di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet film Indonesia, Balada Si Roy, 200 Pounds Beauty, hingga Sabtu Bersama Bapak tayang di Prime Video mulai Juni 2023. Film-film luar negeri yang menegangkan serta drama Korea penuh misteri juga akan hadir dan cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.

Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Prime Video yang Tayang Juni 2023

1. Battle for Happiness

Battle for Happiness. Dok. Prime Video

Sebuah persaingan untuk meraih kebahagiaan terjadi antara sekelompok orang yang sudah hidup bahagia. Empat ibu yang tinggal di apartemen termahal di Korea, mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah terbaik, dan memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial. Meskipun sudah sepantasnya berbahagia, salah satu dari mereka ditemukan meninggal di tengah sengitnya persaingan di media sosial untuk menjadi sosok yang paling bahagia.

Seorang pegawai bank bernama Mi Ho (EL) mendengar kabar kematian wanita tersebut dan mengurus anak-anaknya. Tak lama ia pun masuk ke dalam komunitas para ibu yang elit. Ketika menelusuri kematian saudaranya di media sosial, dia menemukan sosok asli di balik keluarga yang terlihat bahagia, dan kenyataan masa lalu yang kejam.

2. Deadloch S1

Berawal dari gagasan-gagasan lucu Kate McCartney dan Kate McLennan, lahirlah sebuah komedi kriminal berjudul Deadloch yang terdiri dari delapan bagian. Kota Deadloch di Tasmania, sebuah desa pinggir pantai yang tenang, terguncang ketika seorang penduduk lokal ditemukan tewas di pantai. Dua detektif wanita terpaksa bekerja sama untuk memecahkan kasus ini: Sersan Senior Dulcie Collins (Kate Box) yang cermat dan Penyelidik Senior Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) dari Darwin yang tidak tahu adat, bersama sang polisi junior Abby (Nina Oyama) yang terlalu bersemangat. Ketika seluruh kota tengah bersiap untuk mengadakan acara seni, kuliner, dan budaya tahunan bernama Winter Festival, trio ini harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menemukan pembunuhnya.

3. Medellín

Untuk menyelamatkan adik laki-lakinya dari kartel yang berbahaya di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) menyusun rencana yang sederhana namun gila: membentuk tim khusus dan merencanakan serangan di Kolombia. Namun, petualangan gila ini kemudian menjadi lepas kendali ketika ia memutuskan untuk menculik anak sang pemimpin kartel untuk menukarkannya dengan keselamatan adiknya.

4. Balada Si Roy

Berdasarkan novel karya Gol A Gong, film ini mengikuti kisah seorang laki-laki pujaan bernama Roy (Abidzar Al-Ghifari), seiring kehidupan remajanya dipenuhi oleh romansa, persahabatan, konflik, dan pengorbanan.

5. My Fault

My Fault mengikuti sosok Noah (Nicole Wallace) yang harus meninggalkan kota, pacar, dan teman-temannya untuk pindah ke sebuah rumah mewah milik William Leister (Iván Sánchez), suami baru ibunya yang kaya raya. Di sana, ia bertemu dengan Nick (Gabriel Guevara), saudara tiri barunya. Keduanya memiliki kepribadian yang keras sehingga konflik pun sudah terjadi sejak awal pertemuan mereka.

Terlepas dari banyaknya perbedaan, pelan-pelan timbul rasa ketertarikan kuat yang tak terelakkan di antara mereka. Baik itu persaingan maupun pertentangan dari orang-orang di sekitar mereka, tidak ada satupun yang dapat mencegah keduanya untuk saling jatuh cinta secara diam-diam. Namun, kehidupan dan cinta terlarang mereka akan segera teruji dengan masa lalu Nick yang kelam dan situasi hidupnya yang tidak stabil saat ini.

6. Lies Hidden in My Garden

Suami dokter, anak laki-laki yang pintar dan tampan, dan keluarga terpandang. Keluarga Joo Ran (Kim Tae Hee) pindah ke sebuah “rumah sempurna” yang didambakan banyak orang. Joo Ran hidup di dalam keluarga yang bahagia, di mana ia menikmati kebahagiaannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang sempurna. Satu-satunya yang mengusik hidupnya adalah bau yang menyerbak dari halaman rumahnya. Suami Joo Ran menganggap bau tersebut sebagai bau pupuk yang akan segera hilang, namun sulit bagi Joo Ran untuk menghiraukannya. Kecemasan yang awalnya terlihat tidak penting ini, lambat laun terus berkembang. Perilaku suaminya yang dulu terlihat sempurna, kini mulai terasa mencurigakan.

7. 200 Pounds Beauty

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film 200 Pounds Beauty. Dok. Prime Video

Seorang perempuan berbakat namun memiliki obesitas menjadi penyanyi bayangan untuk seorang bintang pop yang tidak begitu berbakat. Dia pun menjalani banyak operasi plastik untuk mendapatkan kecantikan dan tubuh yang ramping, sekaligus identitas baru.

8. I’m A Virgo

I'm A Virgo adalah sebuah komedi kelam coming-of-age yang fantastis mengenai Cootie (Jharrel Jerome), seorang pemuda kulit hitam setinggi hampir empat meter di Oakland, California. Tumbuh dewasa dalam persembunyian dan menghabiskan waktu dengan hanya membaca buku komik dan menyaksikan acara TV, Cootie melarikan diri untuk melihat keindahan sekaligus kontradiksi dari dunia nyata. Dia pun membangun persahabatan, menemukan cinta, menghadapi berbagai situasi canggung, dan bertemu idolanya - sang pahlawan super di kehidupan nyata bernama The Hero (Walton Goggins).

9. HeartBeat

HeartBeat mengisahkan tentang seorang vampir bernama U Hyeol (Ok Taecyeon) yang memiliki satu keinginan terbesar: untuk menjadi manusia dan merasakan cinta. Dia telah mencoba berbagai cara untuk menjadi manusia, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah mendengar dari seekor kucing berusia seribu tahun bahwa ia dapat menjadi manusia jika tidur dalam peti mati yang terbuat dari pohon pinus selama seratus tahun, U Hyeol pun masuk ke dalam peti mati untuk tidur panjang. Namun, dengan hanya satu hari tersisa untuk menggenapkan durasi seratus tahun, seorang wanita berhati dingin bernama Joo In Hae (Woo Ji An) tiba-tiba membangunkannya. In Hae mewarisi rumah tua tempat U Hyeol tidur, sehingga keduanya harus hidup bersama yang penuh dengan banyak keanehan.

10. Sabtu Bersama Bapak

Serial Sabtu Bersama Bapak. Dok. Prime Video

Dibuat berdasarkan novel terlaris berjudul sama, Sabtu Bersama Bapak mengikuti sosok Gunawan (Vino G. Bastian), seorang ayah yang mendedikasikan setahun terakhir hidupnya untuk merekam serangkaian pesan sebagai hadiah bagi anak-anaknya. Cerita dimulai seiring kita melihat bagaimana pesan Gunawan membantu anak-anaknya mengarungi pelajaran hidup yang berbeda-beda, termasuk dinamika keluarga, percintaan, kehilangan, identitas, dan perkembangan diri. Sebuah cerita mengenai cinta, keluarga, dan warisan yang menyentuh, serial ini menghadirkan pemain-pemain ternama, termasuk Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Adipati Dolken, Enzy Storia, Rey Mbayang, dan Dinda Hauw.

11. Tom Clancy’s Jack Ryan Season 4

Di musim keempat sekaligus terakhirnya, Jack Ryan (John Krasinski) akan menjalani misi yang paling berbahaya: menghadapi musuh dari luar maupun dalam negeri. Sebagai Wakil Direktur Pelaksana CIA yang baru, Jack ditugaskan untuk mengungkap sebuah korupsi internal yang ternyata juga membongkar serangkaian operasi gelap mencurigakan yang dapat membeberkan kelemahan negara.

Saat Jack dan timnya sedang menyelidiki seberapa jauh korupsi tersebut telah berjalan, ia menemukan kenyataan yang lebih buruk, yaitu adanya keterkaitan antara kartel narkoba dengan organisasi teroris. Fakta ini juga ternyata mengungkap konspirasi yang masih berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, serta menguji keyakinan sang karakter utama kita pada sistem yang selalu ia jaga dan perjuangkan.

Pilihan Editor: Serial Sabtu Bersama Bapak Tayang 29 Juni di Ratusan Negara, Sutradara: Ceritanya Sangat Indonesia