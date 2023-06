5 Hal tentang The Idol, Dibintangi Jennie Blackpink hingga Penundaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial HBO The Idol tayang pada 4 Juni 2023. Serial ini dibuat oleh The Weeknd dan Sam Levinson. Serial ini menceritakan kisah penyanyi pop yang diperankan oleh Lily Rose Depp dengan seorang pemimpin sekte yang penuh teka-teki, diperankan oleh The Weeknd.

Tentang serial The Idol

1. Sinopsis The Idol

Mengutip Rolling Stone, serial The Idol mengisahkan tentang Jocelyn (Lily Rose Depp), bintang pop dalam menjelajahi dunia gelap industri musik. Ia terperosok ke dalam pengaruh Tedros (The Weeknd), pemilik klub malam populer di Los Angeles yang diam-diam menjalankan sekte mirip dengan NXIVM dan Scientology.

2. Penundaan

Tim produksi mengungkapkan, produksi acara ini mengalami penundaan. Salah satu penyebabnya karena keluarnya Amy Seimetz, salah satu sutradara awal. Levinson mengambil alih dan memutuskan untuk menulis ulang dan mengambil gambar ulang seluruh proyek tersebut bersama Reza Fahim dan The Weeknd.

3. Selebriti populer

Serial ini juga melibatkan beberapa selebriti ternama lainnya. Mereka yaitu Suzanna Son, Jennie, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey, dan Hank Azaria.

4. Debut pertama Jennie Blackpink

Jennie memerankan sosok Angel, penyanyi pop yang terlibat dalam hubungan Tedros dan Jocelyn. Mengutip Soompi, hadirnya Jennie Blackpink di The Idol telah dikonfirmasi sejak 18 Juli 2022, kemudian HBO melalui akun Twitter. Jennie juga hadir dalam perayaan Festival Film Cannes ke-76 pada 22 Mei 2023, The Idol ditayangkan secara perdana di acara ini sebagai salah satu film dengan kategori Out of Competition.

5. Anggaran biaya

HBO menjaga biaya produksi The Idol tetap rendah dengan anggaran sekitar 54 juta dolar untuk enam episode atau sekitar 9 juta dolar untuk satu episode. Jumlah ini sudah termasuk biaya produksi video musik, penggunaan rumah-rumah mahal, klub malam, dan stadion sebagai set.

