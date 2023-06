Netflix Tayangkan The Days, Tsunami dan Bencana Nuklir Fukushima 12 Tahun Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah merilis teaser pertama serial drama yang berjudul The Days, yang rencananya ditayangkan pada 1 juni 2023 mendatang. Serial drama besutan dari Warner Bross itu menyoroti tentang bencana Fukushima yang terjadi di Jepang.

Lantas, apa itu bencana Fukushima? Lalu siapa saja yang memainkan serial drama itu?

Menyitir dari laman resmi Netflix, The Days Netflix Fukushima Series: Everything We Know So Far, ini menceritakan tentang kecelakaan nuklir yang terjadi di Okuma, Fukushima, Jepang pada 11 Maret 2011. Adanya kecelakaan itu disebabkan dari gempa bumi di Tohuku yang berkekuatan 9,0 serta tsunami dengan gelombang setinggi 14 meter yang menghantam garis pantai Jepang.

Gelombang tsunami dan gempa itu mengakibatkan kerusakan parah pada gedung reaktor hingga menyebabkan hilangnya daya serta generator pada nuklir. Walhasil, pompa yang digunakan untuk mendinginkan reaktor berhenti bekerja. Imbasnya, krisis nuklir terjadi dengan ledakan hidrogen dan kontaminasi radioaktif dalam jumlah yang sangat besar dilepaskan ke dalam tiga dari empat unit.

Ledakan hidrogen dan kontaminasi radioaktif itu memaksa pemerintah Jepang menambah area evakuasi hingga radius 12 mil. Hal itu diperparah dengan pelepasan isotop radioaktif di Samudera Pasifik yang akan menghancurkan di samudera terbesar di dunia. Serial drama itu terdiri dari delapan episode yang ditayangkan dengan bahasa jepang.

Pemain serial drama The Days ini antara lain Yakusho Koji, Takenouchi Yutaka, Kohinata Fumiyo, Kobayashi Kaoru, Musaka Naomasa dan Satoi Kenta.

