Dikta Wicaksono Bawakan Lagu Blues di BNI Java Jazz Festival 2023: Tumben Banyak yang Nonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dikta Wicaksono tampil di hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2023, Minggu 4 Juni 2023 di JiEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Mantan vokalis Yovie and Nuno ini tampil di Stage Bus bersama enam rekan bandnya membawakan lagu-lagu blues.

Dikta tampil sekitar pukul 18.30 WIB dan penonton yang didominasi oleh anak muda dan perempuan, mulai memadati panggung sejak beberapa menit sebelumnya. Mereka terlihat antusias menyaksikan penampilan Dikta yang sekarang bersolo karier.



Dikta Wicaksono Bawakan Lagu Favoritnya di Java Jazz Festival 2023



Lagu Tunggu Aku menjadi pembuka dari penampilan Dikta semalam di panggung Java Jazz Festival 2023. "Pertama kali saya solo dulu sama Dikta Project itu di sini (stage bus)," kata Dikta sebelum melanjutkan penampilannya membawakan lagu Every Day I Have The Blues yang dipopulerkan oleh B.B. King.

"Saya mulai dari musik seperti ini (blues) sebenarnya, cuma kata bapak saya 'Enggak ada duitnya, Mas', Ya sudah saya nurut," kata Dikta di sela-sela menyanyikan lagu favoritnya itu. Dikta juga tidak menyangka bahwa lagu blues yang dibawakannya cukup banyak peminatnya. "Ih tumben banget lagu-lagu kayak gini banyak yang nonton," katanya.



Dikta Wicaksono Suka Keluar dari Zona Nyaman, Ada Penyesalan?



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penyanyi bernama lengkap Pradikta Wicaksono ini mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya ingin membawakan lagu-lagu blues di Java Jazz Festival 2023. Namun manajernya mencegah dan memintanya untuk membawakan beberapa lagu dari mini album bertajuk Sendiri. Akhirnya, Dikta membawakan lagu Harusnya Bersama dan Jangan Pilih Aku.

"Banyak yang tanya waktu itu 'Dikta kenapa enggak bikin album blues aja, kenapa bikinnya kayak lagu yang tadi (Harusnya Bersama)', karena saya enggak mau disuruh-suruh. Saya suka di zona tidak aman, kalau di zona aman kayaknya hidupnya tenang, enggak ada tantangannya. Tapi saya syukuri dan menyesal ya, harusnya saya di zona nyaman aja," kata Dikta sebelum menyanyikan lagu Jangan Pilih Aku.

Selain membawakan lagu-lagunya sendiri, Dikta yang tampil sekitar 1 jam juga menyanyikan karya para musisi luar negeri salah satunya Stevie Wonder yang berjudul Superstition

Pilihan Editor: Mahalini Debut di BNI Java Jazz Festival 2023, Singgung Soal Restu Hubungannya dengan Rizky Febian

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.