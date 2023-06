Jisoo Blackpink Positif Covid-19 Gagal Manggung di Jepang, Ini Profil dan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo Blackpink telah dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis lalu, agensi yang menangani grup K-Pop Blackpink, YG Entertainment mengumumkan pada platform Weverse dan memberitahu para penggemar bahwa Jisoo tidak akan menjadi bagian dari konser Born Pink di Jepang.

YG Entertainment dalam laman jagran merilis pernyataan resmi yang berbunyi, “Halo ini YG Entertainment. Kami ingin memberitahu anda bahwa anggota Blackpink Jisoo dikonfirmasi positif Covid-19 pada 1 Juni. Jisoo melakukan tes mandiri pada 30 Mei setelah menunjukkan gejala flu ringan. Pada awalnya, dia melakukan tes dengan hasil tes negatif, namun akhirnya tes selanjutnya menyatakan positif pada 1 Juni.”

Profil dan Karier Jisoo Blackpink

Kim Ji-soo atau lebih dikenal sebagai Jisoo merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris yang lahir pada 3 Januari 1995, di Gyeonggi, Korea Selatan. Melansir dari juksun, Jisoo menyelesaikan sekolah awalnya di Seoul Performing Arts High School, dimana ia mahir bermain basket dan menghadiri kelas taekwondo.

Saat memasuki kelas 11 SMA, penggemar boyband grup TVXQ ingin masuk dalam klub drama di sekolahnya yang membuat Jisoo mendapat pengalaman yang lebih besar melalui audisi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mendaftarkan dirinya di Korea National University of Arts yang kemudian menyelesaikan kelulusannya di bidang musik.

Jisoo sangat aktif dalam musik dan akting selama hari-hari sekolahnya, dan tampil pada teater musikal juga. Selain bahasa Korea asalnya, dia juga belajar berbicara bahasa Cina, Jepang, dan Inggris.

Jisoo bergabung dengan YG Entertaiment pada 2011 sebagai trainee, dimana dia harus melalui wawancara dan kemudian berlatih selama 5 tahun. Pada 2016, Jisoo memulai debutnya sebagai salah satu dari empat anggota Blackpink, bersama Jennie, Rose, dan Lisa dengan merilis album single mereka Square One, yang menampilkan “Whistle” dan “Boombayah”.

Sebagai anggota tertua dari grup, melalui album studio berbahasa Korea pertama Black Pink, The Album, Jisoo ikut menulis single utama mereka, “Lovesick Girls”. Jisoo juga bergabung dengan Inkigayo sebagai MC bersama Jin-young Got7 dan Doyoung NCT dari 2017 hingga 2018.

Memberanikan diri berakting dengan penampilan cameo singkat dalam drama tvN Arthdal Chronicles, mengantarkan Jisoo pada kesempatan membintangi peran pertamanya sebagai aktris utama dalam drama JTBC Snowdrop bersama aktor Jung Hae-in. Hampir tujuh tahun sejak Blackpink debut, Jisoo akhirnya melakukan debut solonya dengan album single ME, single pertama yang diumumkan adalah Flower dan lagu All Eyes On Me yang disusun bersama oleh produser YG Entertainment Teddy.

