Penantian 10 Tahun Cakra Khan Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Cakra Khan ikut memeriahkan BNI Java Jazz Festival 2023 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu, 3 Juni 2023. Ini merupakan pertama kali dirinya tampil di Java Jazz Festival, setelah penantian selama 10 tahun bernyanyi di dunia musik.

Cakra Khan Butuh Penantian Selama 10 Tahun untuk Tampil di Java Jazz Festival

Cakra Khan mengungkapkan rasa senang dan bahaginya kepada para penggemarnya, karena ini merupakan penampilan pertamanya setelah menanti selama 10 tahun untuk bisa hadir di Java Jazz Festival.

Baca Juga: Yang Muda Peduli Lingkungan

"Selamat sore semuanya, apa kabar? ini jujur setelah penantian 10 tahun akhirnya saya bisa manggung di Java Jazz. Terimakasih Java Jazz sudah kasih saya kesempatan untuk bisa tampil disini, saya seneng banget," ujar Cakra Khan disela penampilannya, semalam.

Pada penampilannya kali ini, Cakra khan tampil memakai kaus putih dengan luaran berwarna hitam bling-bling dan celana hitam.

Cakra Khan Banyak Bawakan Cover Lagu Musisi Global

Setelah membuka penampilan awalnya dengan lagunya yang hits yaitu Kekasih Bayangan, ia melanjutkan penampilannya dengan lagu Love On Top milik Beyonce, I Dont Need No Doctor milik John Mayer, dan lagu terakhir milik Michael Buble yang berjudul You Don’t Know Me.

Baca Juga: Sekelumit Sejarah Musik Jazz

Sebelum menyanyikan lagu milik Michael Buble, Cakra Khan mengungkapkan makna dari lagu tersebut. "Kebetulan saya juga suka lagu ini, jadi lagu ini tentang kisah percintaan terperangkap dalam friendzone. Ini memang kasus yang penyelesaiannya sedikit ribet," kata Cakra yang sontak mendapat sorakan setuju dari para penggemarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cakra Khan juga menyanyikan sebuah lagu yang sempat viral, lagu yang dipopulerkan oleh Goliat yang berjudul Hal Hebat.

Di penutup penampilannya, ia menyanyikan sebuah lagu yang mengantar dirinya ke industri musik, lewat lagu ini akhirnya namanya menjadi dikenal oleh banyak orang. Lagu yang terakhir berjudul Kekasih Bayangan. "Lagu selanjutnya ini merupakan lagu yang membawakan saya ke industri musik Indonesia," ujar Cakra Khan.

DWI NUR AZIZAH

Pilihan Editor: Salshadilla Juwita dan Devano Danendra Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023, Iis Dahlia Jadi Suporter

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.