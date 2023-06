5 Kontroversi yang pernah Menerpa SM Entertainment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan tak pernah lepas dari kontroversi agensi. SM Entertainment salah satunya. Sorotan terbaru, Chen, Baekhyun, dan Xiumin EXO menyampaikan pernyataan hengkang dari SM Entertainment.

Pada 1 Juni 2023 melalui perwakilan hukum, pengacara Lee Jae Hak dari firma hukum LIN, penyataan resmi mengenai pemutusan kontrak eksklusif dengan SM Entertainment. Mengutip Soompi, ada beberapa penyebab ketiga anggota EXO itu memutuskan kontrak dengan SM, yakni masalah transparansi pembayaran dari manajemen.

Kontroversi SM Entertainment

1. Menunda comeback aespa

Mengutip Kbizoom, bekas CEO SM Entertainment Lee Sung Soo mengungkapkan, produser Lee Soo-man menyuruh aespa untuk menyanyikan lagu dengan lirik tentang proyek penanaman pohon yang sama sekali tidak sesuai.Mulanya aespa dijadwalkan merilis album baru pada 20 Februari 2023. Tapi, karena instruksi Lee Soo-man peluncuran dibatalkan.

2. HYBE

Lee Soo-man yang bekerja dengan Label HYBE dianggap bertempur melawan aliansi antara SM Entertainment dan Kakao, menyingkirkan CEO Lee Sung Soo dan Tak Young Joon. Rumor beredar perseteruan juga untuk memperoleh kembali kendali manajemen dan kepala produksi di perusahaan. Kendati demikian, HYBE mengumumkan mereka akan menghormati warisan SM dan berjanji mencegah Lee Soo-man melanjutkan posisinya di agensi itu.

3. Kakao membeli saham SM Entertainment

Mengutip Billboard, Kakao Corp. dan anak perusahaannya, Kakao Entertainment meningkatkan saham di SM Entertainment menjadi 39,9 persen dari 4,9 persen setelah membeli 1,66 juta saham dari HYBE. Setelah pembelian itu, HYBE masih mempunyai 8,8 persen saham di SM Entertainment.

4. SM mengakhiri kontrak dengan Lee Soo Man

SM Entertainment mengakhiri kontraknya dengan perusahaan produksi musik Lee Soo Man. Dewan direksi SM Entertainment mengumumkan akan mengakhiri kontrak lisensi produksi dengan Like Planning pada akhir tahun 2022.

Like Planning perusahaan produksi musik yang dimiliki dan dijalankan oleh Lee Soo Man. SM Entertainment mengalihdayakan produksi dan telah membayar jutaan dolar royalti per tahun kepada Like Planning.

5. SM Entertainment menyampaikan maaf tersebab ulah Lucas NCT

Pada 25 Agustus 2021, SM Entertainment merilis pernyataan, Lucas berhenti sementara dari aktivitasnya untuk merenungi tindakannya. Agensi juga menyampaikan maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran pihak lain akibat kehidupan pribadi Lucas. Agensi menghentikan perilisan semua konten single WayV Lucas dan Hendery, Jalapeño, termasuk lagu dan video musik yang telah dijadwalkan dirilis pada 25 Agustus 2023.

