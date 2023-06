Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta, Baru Sadar Makan Lele Goreng Si Ikan Berkumis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta berhasil memberikan kenangan seru untuk para penggemar. Fan Meeting Kim Seon Ho Jakarta yang bertajuk "One, Two, Three, Smile" pastinya juga akan diingat si aktor. Salah satu kejadian yang akan dikenang Kim Seon Ho adalah ketika aktor kelahiran 1986 ini baru sadar makan lele, si ikan berkumis.

Hal itu berawal ketika Kim Seon Ho menyebutkan berbagai makanan khas Indonesia yang sempat dia coba pada kunjungannya yang pertama kali ini. Kim Seon Ho menyebutkan bahwa ia mencoba soto betawi yang memiliki kuah bersantan. Ia pun bercerita senang ketika makan gado-gado, salad khas Indonesia yang dimakan pakai bumbu kacang. "Saya sedang diet sebenarnya, jadi salad ini cocok untuk saya," kata Kim Seon Ho.

Lalu Kim Seon Ho pun mengkonsumsi sate daging bakar dengan bumbu kacang. Yang lucu, ia awalnya memamerkan telah mengkonsumsi lele goreng. "Iya, saya suka lele goreng, gado-gado, soto betawi dan sate," katanya masih dengan nada datar.

Fanmeeting Kim Seon Ho hari pertama bertajuk "One, Two, Three, Smile' pada 2 Juni 2023 di Jakarta/Tempo- Mitra Tarigan

Lalu Indra Herlambang sang MC, bertanya bagaimana rasanya memakan lele, si ikan berkumis? Kim Seon Ho pun baru tahu bahwa ikan yang dia telan adalah lele. "Megi (lele)?! Lele itu Megi?" kata dia menampilkan ekspresi kaget karena tidak menyadari ikan yang ia makan.

Baca Juga: Makanan Indonesia Digandrungi di San Fransisco

"Hah? Kamu nggak tahu?" kata Indra Herlambang yang ikut kaget karena Kim Seon Ho baru menyadari si ikan itu.

Tak berapa lama, Kim Seon Ho pun kembali menatap layar di belakangnya yang menampilkan piring dengan lele goreng yang berwarna cokelat legam. "Ehh? Ah benarkah? Yang berkumis seperti itu?" tanya aktor drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha itu," katanya.

Ekspresi Kim Seon Ho yang awalnya kebingungan membuat heboh penggemar yang hadir di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Fans tertawa melihat Kim Seon Ho makan ikan yang mungkin jarang dikonsumsi di negeri asalnya, namun mudah didapat di Indonesia ini. "Jadi bagaimana rasanya ikan lele?" tanya Indra Herlambang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mendengar keriuhan penggemarnya, Kim Seon Ho berbalik menatap penggemar dan tersenyum. "Aku makan tanpa tahu (kalau itu lele). Tapi siapa peduli, rasanya enak," kata Kim Seon Ho.

Ia menambahkan bahwa lele goreng rasanya gurih. Dan ia pun cukup tercengang karena ikan lele yang ia makan tadi itu tidak berbau amis.

Kim Seon Ho pun mengenang pengalamannya mengkonsumsi lele dengan menggambarnya di sebuah topi putih. Topi putih itu memang sengaja disiapkan panitia untuk diberikan kepada para penggemar. Kim Seon Ho boleh menggambar apapun dan membubuhkan tanda tangannya lalu memberikan topi tersebut untuk Seonho Hada, penggemar Kim Seon Ho, yang beruntung.

Kira-kira Kim Seon Ho akan makan lele goreng lagi, tidak ya?

Pilihan Editor: Teaser Film The Childe, Kim Seon Ho Jadi Pemburu Misterius dengan Aura Psikopat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.