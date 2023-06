Stephen Sanchez Sapa Penggemar Indonesia di BNI Java Jazz Festival 2023, Penuh Kejutan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stephen Sanchez menjadi salah satu musisi yang tampil di panggung special show BNI Java Jazz Festival 2023, pada hari pertama yang digelar, Jumat, 2 Juni 2023. Penyanyi 20 tahun itu membawakan 12 lagu dan menghadirkan Laufrey, penampil lain di panggung BNI Java Jazz Festival 2023.

Stephen Sanchez Bawakan 12 Lagu di Java Jazz Festival 2023

Penyanyi lagu Until I Found You itu berhasil bawakan 12 lagu, yaitu Hey Girl, Hold Her While You Can, Kayla, Mountain Peaks, Lady By The Sea, Evangeline, dan masih banyak lagi. Kehadiran Stephen Sanchez di panggung Java Jazz Festival 2023 turut menjadi kedatangan pertamanya ke Jakarta. "Ini merupakan kali pertama kami tampil di Jakarta. Ini sangat indah," katanya.

Stephen Sanchez juga membawakan dua lagu cover, yaitu Unchained Melody milik The Righteos Brothers dan Bohemian Rhapsody milik Queen. Tidak hanya itu, Stephen Sanchez dan band-nya turut membawakan lagu Stay dengan nuansa akustik untuk kali pertama.

Penampilan Stephen Sanchez tampil dalam BNI Java Jazz Festival 2023 di JIExpo, Kemayoran Jakarta, Jumat 2 Juni 2023. Pada penampilannya Stephen Sanchez hibur pengunjung dengan membawakan lagu hits nya seperti Until I Found You, Only Girl, Evangeline. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Stephen Sanchez Siapkan Penampilan Kejutan dari Laufrey

Pada lagu akhir dari penampilannya, Stephen Sanchez mengundang Laufrey untuk naik ke panggung sebagai kejutan. "Hadirin sekalian, kami punya kejutan untuk kalian. Kami mengundang teman kami, Laufrey," ucapnya.

Stephen Sanchez bersama dengan Laufrey menutup penampilan malam pertama Java Jazz Festival 2023 dengan lagu viral milik Sanchez berjudul Until I Found You. "Kami ingin mengakhiri waktu kami di sini bersama dengan kalian yang ada di Jakarta lewat lagu ini, jika kalian tahu," tutur Sanchez yang disambut dengan teriakan keras dari penonton.

Tak hanya bernyanyi, Stephen Sanchez mengisi momen berharganya di panggung Java Jazz Festival 2023 dengan merayakan ulang tahun gitarisnya Jesse. "Ini merupakan hari ulang tahun Jesse," katanya. "Ini merupakan mimpi terburuk bagi Jesse," lanjutnya. Para personel band pengiring Stephen Sanchez kemudian mengajak penonton untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang gitaris sebagai kejutan.

Sementara itu, Stephen Sanchez merupakan penyanyi muda dengan suara bariton yang menarik perhatian publik lewat lagu cinta yang dibuatnya. Ia juga merupakan penulis lagu dan langsung viral lewat karya pertamanya yang berjudul Lady By The Sea.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: The Chicago Experience Dedikasikan Lagu untuk Peter Cetera dan David Foster di BNI Java Jazz Festival 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.