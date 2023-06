Lee Jang Woo, Aktor Korea Selatan dan Idola yang Punya Koleksi Penghargaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jang Woo, seorang aktor Korea Selatan dan penyanyi yang terkenal, telah meraih berbagai penghargaan yang mengakui bakat dan dedikasinya dalam industri hiburan.

Dengan penampilannya yang menawan dan kemampuan akting yang mengesankan, Lee Jang-Woo telah mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam dunia seni pertunjukan.

Penghargaan Lee Jang Woo

Menurut Asianwiki, selama kariernya, Lee Jang-Woo telah meraih penghargaan bergengsi seperti yang disebutkan di bawah ini.

Excellent Actor untuk drama "Homemade Love Story" dalam KBS Drama Awards pada 31 Desember 2020

Best Couple Award untuk drama "Homemade Love Story" dalam KBS Drama Awards pada 31 Desember 2020

Excellent Actor untuk "My Only One” dalam KBS Drama Awards pada 31 Desember 2018

Best Couple Award untuk "My Only One” dalam KBS Drama Awards 31 Desember 2018

Excellent Actor untuk "Rosy Lovers" dalam MBC Drama Awards, 30 Desember 2014

Best New Actor untuk "I Do, I Do" dan "Here Comes Mr. Oh" dalam MBC Drama Awards pada 30 Desember 2012

Best New Actor untuk"Smile Again" dan "Glory Jane" dalam KBS Drama Awards pada 31 Desember 2011

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Lee Jang-Woo mencerminkan kualitas karyanya dan pengaruhnya yang besar di antara penonton.

Keberhasilannya dalam berbagai drama televisi populer telah membawanya menuju puncak ketenaran, dan banyaknya penghargaan tersebut adalah bukti pengakuan atas dedikasinya dalam membawa karakter-karakter yang kompleks dan menghadirkan emosi yang mendalam di layar.

Drama dan Filmografi

Penghargaan tadi bukan hal yang Jang Woo peroleh dengan begitu saja. Akan tetapi, ia telah berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya.

Melalui dedikasinya untuk seni peran dari drama dan film di bawah inilah ia bisa memperoleh penghargaan.

Film

Villain and Widow atau Yicheungui Akdang (2010) sebagai Oh Soon Kyung

Serial Drama

Graceful Family atau Wooahan Ga (2019) sebagai Heo Yoon Do

My Only One atau Hanappoonin Naepyeon (2018) sebagai Wang Dae Ryook

Rosy Lovers atau Jangmibit Yeonindeul (2014-2015) sebagai Park Cha Dol

Bel Ami atau Yebbeun Namja (2013) sebagai David Choi

Here Comes Oh Ja-Ryong atau Ohjaryongi Ganda (2012-2013) sebagai Oh Ja-Ryong

I Do, I Do atau Aidu Aidu (2012) sebagai Park Tae-Gang

Glory Jane atau Yeongkwangui Jaein (2011) sebagai Seo In-Woo

Smile Again atau Useora Donghaeya (2010-2011) sebagai Kim Do Jin

Hilarious Housewives atau Tae Hee Hye Ko Jih Yeon Yi (2009) sebagau Lee Jang Woo

Film Televisi

Drama Spesial: Human Casino sebagai Lee Jae-Sung

Selain prestasinya dalam dunia akting, Lee Jang Woo juga telah meraih popularitas yang besar melalui partisipasinya dalam acara realitas pernikahan fiksi "We Got Married Season 3". Dalam acara ragam tersebut, Lee berpasangan dengan Ham Eun Jung yang saat itu aktif sebagai anggota girl group T-Ara.

Keberhasilannya dalam menampilkan kisah cinta yang manis dan interaksi yang menghibur telah membuatnya mendapatkan dukungan dari penonton.

Dengan koleksi penghargaan yang mengesankan, Lee Jang Woo terus menunjukkan bakatnya dan memberikan kontribusi berharga dalam industri hiburan Korea Selatan.

Penghargaan-penghargaan ini bukan hanya sebagai pengakuan atas prestasi aktor Korea Selatan ini, tetapi juga sebagai motivasi bagi Lee Jang-Woo untuk terus mengasah bakatnya dan memberikan karya-karya yang memikat bagi penonton di negerinya bahkan di dunia.

