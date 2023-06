Mengenal One Ok Rock, Band Asal Jepang yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Jepang, One Ok Rock mengumumkan akan konser di Jakarta pada 29 September 2023. Konser itu dalam rangkaian Luxury Disease Asia Tour 2023. Sebelum konser di Jakarta pada 29 September 2023, One Ok Rock akan konser di Taipei pada 16-17 September. Setelah itu berlanjut ke Manila pada 26 September.



One Ok Rock bukan kali pertama berkunjung ke Indonesia. Grup musik itu pernah konser di Jakarta pada November 2013. One Ok Rock sempat akan konser lagi pada 2020. Waktu itu dalam rangkaian tur The Eye of the Storm Asia Tour 2020. Tapi, konser itu batal tersebab pandemi Covid-19.

Mengenal One Ok Rock

Mengutip Kprofiles, para anggota band One Ok Rock, yaitu Taka sebagai vokalis, Toru sebagai gitaris, Ryota pemain gitar bass, dan Tomoya drummer. Mengutip Fandom, One Ok Rock dibentuk di Tokyo, pada 2005. Mulanya lima anggota. Tapi, pada 2009, gitaris Alex keluar dari One Ok Rock.

ONE OK ROCK (www.oneokrock.com)

Pada 25 April 2007, One Ok Rock memulai debutnya di bawah naungan A-Sketch. Mengutip Famous Birthdays, mereka merilis album berjudul Zeitakuby. Mereka meraih popularitas di Jepang setelah merilis beberapa album studio lain two LPs, Beam of Light dan Kanjou Effect, pada 2008.

Baca Juga: Lana Del Rey Dandan bak Marilyn Monroe di Konser Pertamanya setelah Empat Tahun Vakum

One Ok Rock dikenal dalam lingkup internasional setelah merilis album berbahasa Inggris, 35xxxv pada 2015. Album ini mencapai peringkat tinggi dalam tangga lagu di berbagai negara. Basis penggemar pun makin bertambah di luar Jepang. Album berbahasa Inggris lainnya yang dirilis, yaitu Ambitions pada 2017 dan Eye of the Storm pada 2019 yang juga mendapatkan sambutan positif di tingkat global.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip All Music, One Ok Rock mengusung gaya musik rock dengan pengaruh pop-punk, post-hardcore, dan alternative rock. Musiknya terinspirasi dari band-band Amerika seperti Blink 182, Foo Fighters, dan Linkin Park. Berbagai lagunya memiliki melodi kuat, suara vokal emosional, dan lirik yang berbicara tentang tema kehidupan, perjuangan, dan harapan.

One Ok Rock telah merai penghargaan di Jepang, termasuk Best Japanese Act di MTV Europe Music Awards 2013. Mereka juga telah melakukan 19 tur dunia dari 2012 hingga 2017. Mereka juga telah berkolaborasi dengan musisi internasional terkenal, seperti Avril Lavigne, 5 Seconds of Summer, dan Simple Plan. Band ini juga aktif dalam tur konser di seluruh dunia, termasuk penampilan di berbagai festival musik internasional.

Pilihan Editor: Konser Band ONE OK ROCK di Jakarta Juga Ditunda karena Corona

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.