Profil Lee Jang Woo: Aktor Korea Selatan dan Idola 24/7

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jang Woo, sejauh ini dikenal luas seorang aktor Korea Selatan dan pernah penyanyi pria idola.

Ia telah membangun reputasi yang solid dalam industri hiburan Korea Selatan melalui peran-perannya yang menonjol dalam banyak serial televisi dan keikutsertaannya dalam proyek musik.

Sosok Lee Jang Woo

Lahir pada tanggal 1 Juni 1986, Lee Jang Woo memulai debut aktingnya pada tahun 2006 melalui drama televisi berjudul "Hello Franceska". Sejak saat itu, ia terus naik daun dengan membintangi berbagai drama populer.

Tak hanya dalam dunia hiburan, Lee Jang-Woo juga memiliki hubungan keluarga dengan penyanyi terkenal Hwanhee. Hwanhee adalah sepupu Lee Jang-Woo dan merupakan anggota dari duo R&B Korea Selatan yang populer, Fly to the Sky.

Menurut My Drama List, beberapa peran yang mencuatkan namanya antara lain adalah dalam drama "Smile, Dong Hae" pada tahun 2010, "Glory Jane" pada tahun 2011, "When a Man Loves" pada tahun 2012, "I Do, I Do" pada tahun 2012, dan "Rosy Lovers" pada tahun 2014.

Kehadiran Lee Jang-Woo di layar kaca telah berhasil menarik perhatian penonton dengan penampilannya yang memukau dan kemampuannya dalam memerankan berbagai karakter.

We Got Married

Popularitas Lee Jang-Woo melambung ketika ia berpartisipasi dalam reality show pernikahan fiksi yang terkenal, "We Got Married Season 3".

Di dalam acara ini, ia dipasangkan dengan Ham Eun-jung dari grup T-ara sebagai pasangan suami dan istri palsu. Penampilan mereka dalam acara ini berhasil memikat hati banyak penonton dengan interaksi mereka yang manis dan kisah cinta yang terjalin di layar.

Selain karier aktingnya, Lee Jang-Woo juga terlibat dalam industri musik. Pada tahun 2009, ia menjadi anggota dari grup proyek K-pop bernama 24/7 bersama dengan No Min-woo dan Hyun Woo. Mereka merilis satu single yang berjudul "24 Hours a Day, 7 Days a Week" sebelum akhirnya grup tersebut dibubarkan.

Lee Jang-Woo telah membuktikan bakatnya sebagai seorang aktor dan penyanyi yang berbakat melalui berbagai proyek yang ia jalani. Dengan kehadiran yang karismatik dan kemampuan akting yang mengesankan, ia terus memikat hati penonton di Korea Selatan dan mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam industri hiburan.

