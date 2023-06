10 Tahun BTS, Single Take Two Hadiah untuk Army

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 31 Mei 2023, BTS mengumumkan perilisan single digital berjudul Take Two sebagai simbol perayaan ulang tahun ke-10. Take Two akan dirilis sebagai rangkaian BTS Festa, perayaan tahunan grup ini yang ditandai dengan debut setiap 13 Juni.

Mengutip Soompi, agensi BTS, Big Hit Music membagikan pengumuman tentang perayaan 10 tahun idolnya melalui Weverse BTS. Single tersebut sebagai ungkapan apresiasi para anggota BTS kepada Army, penggemar BTS. Lagu tersebut mengungkapkan keinginan ketujuh anggota BTS untuk selalu bersama dengan Army.

Menjelang peluncuranTake Two

Big Hit berharap Take Two menjadi hadiah berharga dari BTS untuk Army. Single itu akan dirilis pada Jumat, 9 Juni 2023 pukul 13.00 waktu Korea Selatan atau sekitar jam 11.00 WIB.

Saat pengumuman tersebut diunggah, Army tidak bisa menahan kegembiraannya menyambut perilisan Take Two. Banyak dari mereka yang mengungkapkan kesenangannya melalui media sosial Twitter. Salah satu cuitan tersebut berbunyi, "Take two is coming, BTS is coming, BTS is back, BTS new song is coming."

Saban tahun, BTS memang memperingati hari jadi debut merilis konten baru dan kejutan untuk para penggemar. Sebelum pengumuman dirilisnya single Take Two, BTS mengumumkan dimulainya BTS Festa 2023.

Perayaan dimulai pada 31 Mei 2023. Konten baru akan dirilis pada 2-3 Juni 2023 dan 7-13 Juni 2023. BTS juga telah merencanakan acara pada 14 Juni 2023, 16 Juni 2023, dan 17 Juni 2023, sebagaimana tertulis dalam Hndustan Times.

BTS Festa 2023 memancing pertanyaan bagi para Army mengenai siapa saja anggota yang benar-benar secara langsung merayakan hari jadinya. Sebab, saat ini, Jin dan J-Hope sedang menjalani wajib militer. Anggota BTS lainnya, RM, Suga, Jimin, V, dan Jungkook sedang sibuk dengan karier solonya. Kelima anggota BTS yang tidak melakukan wajib militer sedang melakukan perjalanan keliling dunia untuk tur solo.

