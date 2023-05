Mengenang Marilyn Monroe Aktris Hollywood Terkenal Sepanjang Masa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marilyn Monroe aktris terkenal dalam sejarah perfilman Hollywood. Marilyn Monroe lahir di Los Angeles,1 Juni 1926. Monroe memiliki nama asli Norma Jeane Mortenson. Ia aktris yang tergolong gemilang perjalanan kariernya.

Mengenal Marilyn Monroe

Mengutip IMDb, ibu Marilyn Monroe, Gladys Pearl bekerja sebagai penyunting film. Seiring waktu Gladys mengalami gangguan kesehatan mental dan finansial. Marilyn Monroe ditempatkan dalam pengasuhan keluarga asuh, yakni keluarga Bolenders. Gladys kembali membawa Monroe saat berusia 7 tahun. Namun, Gladys akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sepanjang hidupnya, Monroe hidup berjarak dengan ayahnya Charles Stanley Gifford. Melalui surat menyurat hubungan ayahnya menghubungi Marilyn Monroe.

Monroe tinggal bersama sahabat ibunya, Grace Goddard. Masa kecil Monroe hidup dalam ketakstabilan, karena beberapa perpindahan. Saat berusia 16 tahun, Monroe dihadapkan dua pilihan, masuk panti asuhan atau menikah. Marliyn Monroe menikah dengan James Dougherty. Semasa hidupnya, ia tiga kali menikah, termasuk dengan James Dougherty. Setelah perceraian itu ia menikah dengan Joe DiMaggio (1954–1955) dan Arthur Miller (1956–1961).

Marilyn Monroe menjalani kehidupan yang sulit, karena masalah alkohol dan obat-obatan. Kehidupan pribadinya bergejolak dan ketergantungan zat terlarang yang akhirnya menganggu kesehatannya.

Karier akting Marilyn Monroe

Setelah mendapatkan kontrak dari 20th Century Fox, Marilyn Monroe hanya bertahan selama satu tahun sebelum kontraknya berakhir. Pada 1948, dia mendapat kontrak enam bulan dari Columbia.

Monroe dilatih oleh Natasha Lytess dan tampil dalam film B Ladies of the Chorus (1948). Dia menyanyikan tiga lagu. Joseph L. Mankiewicz memperhatikan Monroe dalam peran kecil The Asphalt Jungle (1950) dan memberinya peran penting dalam film All About Eve (1950).

Keberhasilannya dalam film-film seperti Niagara (1953) dan Gentlemen Prefer Blondes (1953) membuatnya menjadi sangat populer.

Setelah makin terkenal dalam film The Seven Year Itch pada 1955, dia menginginkan peran akting yang lebih serius dan pergi ke Studio Aktor di New York. Monroe juga menjalani psikoanalisis untuk mempelajari dirinya lebih dalam. Monroe dipuji karena perubahannya dalam film Bus Stop pada 1956.

Marilyn Monroe meninggal pada 4 Agustus 1962. Monroe ditemukan meninggal di tempat tidur karena overdosis barbiturat. Kematiannya dihubungkan dengan banyak kemungkinan bunuh diri.

