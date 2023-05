Review The Little Mermaid, Film Live Action Yang Dibintangi Artis Berbakat Halle Bailey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film live action terbaru Disney, The Little Mermaid saat ini sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak 24 Mei 2023. The Little Mermaid merupakan film adaptasi dari judul yang sama yang telah tayang pada 1989. Adapun film tersebut adalah dongeng dari karya Hans Christian Andersen.

Film Amerika Serikat ini juga turut dibintangi sejumlah aktor dan berbakat seperti Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem dan Melissa McCarthy. Untuk itu, mari simak review The Little Mermaid di bawah ini

1. Visual dan Musiknya Sangat Apik

Tak hanya dibintangi oleh sederet bintang ternama, film The Little Mermaid juga memiliki visual dan musiknya yang sangat apik. Di sini Anda akan disajikan pemandangan laut yang sangat indah dengan beragam ekosistem di dalamnya seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan film pendahulunya yang hanya menampilkan dasar laut saja. Visual dan musiknya patut untuk diacungi jempol.

The Little Mermaid. Dok. Disney

2. Tersorot Konflik Ayah dan Anak

Tidak melulu tentang konflik percintaannya dengan Eric, The Little Mermaid juga menyorot konflik hubungan ayah dengan putri kecilnya. Sang ayah yang benci dengan manusia dan Ariel begitu terobsesi dan mengejar impiannya untuk menjadi manusia. Di sini juga digambarkan perjuangan sang ayah untuk anaknya yang membuat hati tersentuh.

3. Ada Part Pangeran Eric Bernyanyi

Baca Juga: Makeup Artist Melissa McCarthy di The Little Mermaid Dikritik atas Riasan ala Drag Queen

Di film The Little Mermaid kali ini ada bagian yang memperlihatkan Pangeran Eric mempunyai sesinya sendiri untuk bernyanyi atau menuangkan perasaannya ke dalam lagu "Wild Uncharted Waters". Tentu hal ini berbeda dan menjadi keunikannya tersendiri dibandingkan animasi klasik pendahulunya.

4. Perasaan Cinta Eric Terhadap Ariel Seperti Nyata

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jika animasi klasiknya menggambarkan perasaan Eric yang jatuh cinta dengan Ariel karena parasnya, kini di The Little Mermaid lebih menggambarkan perasaan Eric yang lebih natural dan alami serta berproses. Hal ini terlihat dalam sebuah adegan yang menggambarkan Eric mencari tahu nama Ariel dengan sendirinya dan bagaimana interaksi antara Eric dan Ariel di ruang kerjanya.

DWI LUCY SUSETIOWATI

Pilihan Editor: Sinopsis Film The Little Mermaid, Live Action Terbaru Disney

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.