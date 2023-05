Song Ji Hyo dan Perjalanan di Dunia Peran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada akhir pekan lalu, tepatnya 27 Mei, aktris Song Ji Hyo menyapa penggemarnya di Jakarta.

Bertempat di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Mall, acara jumpa fans tersebut bertajuk "Glow With Ji Hyo" dan diselenggarakan oleh brand perawatan kecantikan Glutanex.

Siapakah Song Ji Hyo?

Song Ji Hyo, adalah aktris, pembawa acara, dan model asal Korea Selatan. Ia dikenal sejak berperan sebagai ballerina Min Hyo Rin dalam serial televisi Princess Hours, Lady Yesoya.

Song Ji-hyo lahir pada 15 Agustus 1981 di Pohang, Gyeongsang Utara. Ia bernama asli Cheon Seong-im dan memiliki adik laki-laki bernama Cheon Seong-moon.

Ji-hyo tertarik menjadi artis ketika duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Setelah ia menonton film Promise (1988) yang diperankan oleh Park Shin-yang.

Setelah lulus SMA, Ji-hyo melanjutkan pendidikan di Universitas Kyungmoon, jurusan Akuntansi Pajak. Uniknya, Ji-hyo ditemukan perekrut saat bekerja paruh waktu di sebuah kafe.

Awal Song Ji Hyo Menjajaki Karir

Sebelum manjadi aktris, Ji Hyo lebih dulu terjun ke dunia modeling. Kala itu ia model untuk Kiki Magazine dan memilih "Song Ji Hyo" sebagai nama panggung. Ji Hyo terinspirasi dari nama Song Seung-heon dan Song Hye-kyo.

Ji Hyo kemudian muncul dalam dua video musik Lee Soo-young. Dan menjadi cameo di drama televisi berjudul Age of Innocence.

Pada 2003, Ji Hyo debut untuk film horor berjudul Wishing Stairs. Ia berperan sebagai mahasiswa muda yang belajar balet. Memasuki 2004, Ji-hyo membintangi film thriller kejahatan berjudul Some. Ia beradu peran dengan Go Soo.

Pada tahun 2006, Ji Hyo mulai terkenal berkat perannya dalam serial komedi romatis MBC Princess Hours. Di tahun yang sama, ia berperan sebagai Lady Ye So-ya, istri pertama Jumong dan ibu dari King Yuri dalam drama sejarah Jumong. Serial tersebut menjadi hit komersial, mendapat peringkat kepemirsaaan tertinggi dari semua drama Korea yang ditayangkan tahun 2006.

Pada tahun 2007, ia tampil dalam film komedi Sex Is Zero 2 sekuel dari film komedi tahun 2002 Sex Is Zero. Song Ji Hyo juga menjadi pembawa acara musik mingguan SBS Inkigayo , bersama Super Junior Kim Heechul sejak 11 November 2007 hingga 4 Mei 2008.

