Kesibukan Hyomin T-ara Selain Rapper, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Hyomin T-ara yang dikenal dengan lagu-lagu populer seperti Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly, dan Lovey-Dovey. Sebelum debut, T-ara merilis lagu pertama untuk OST Cinderella Man pada April 2009.

Mengutip Kpopping, perempuan kelahiran 30 Mei 1989 itu debut sebagai anggota T-ara pada 29 Juli 2009. Adapun single pertama berjudul Lie di bawah agensi MBK Entertainment. Hyomin melakukan debut solonya pada 30 Juli 2014 dengan mini album berjudul Make Up.

Karier Hyomin

Sebelum bergabung dengan MBK Entertainment, Hyomin adalah trainee JYP Entertainment. Menyusul kepergian Hyuna dari Wonder Girls, Hyomin dianggap menggantikan dia. Namun, Yubin akhirnya terpilih untuk bergabung dengan Wonder Girls. Hyomin segera meninggalkan agensi tersebut dan masuk ke agensi Sublime Artist.

Hyomin juga ikut dalam berbagai kegiatan akting. Ia telah tampil dalam beberapa drama seperti Queen Insoo, Lovey-Dovey, dan The Thousandth Man. Hyomin juga telah menjadi bintang tamu dalam beberapa acara variety show dan beberapa penampilan solo.

Idola K-Pop bernama asli Park Sun-young ini dikenal karena gaya panggungnya yang energik dan ceria. Ia rapper dan vokalis utama di T-ara. Ia juga pernah memimpin grup T-ara pada 2011.

Mengutip Fandom, berikut beberapa aktivitas Hyomin selain T-ara.

Film

- Gisaeng Ryung (2011)

- Jinx!!! (2013)

Drama

- My Girlfriend Is a Gumiho (SBS, 2010)

- Gye Baek (MBC, 2011)

- The Thousandth Man (MBC, 2012)

- Sweet Temptation (Naver TV Cast, 2015)

- HyomStore (Naver TV Cast, 2020)

Variety show

- We Got Married (MBC & SMG, 2012)

- Beauty Room (JTBC4, 2019)

- Beauty Time (Lifetime Korea, 2019–2020)

