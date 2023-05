Lika-liku Perjalanan Bermusik Wanna One

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wanna One merupakan grup idol K-Pop yang dibentuk oleh 11 kontestan teratas dari musim kedua Produce 101.

Mereka adalah Jisung, Sungwoon, Minhyun, Seongwoo, Jaehwan, Daniel, Ji Hoon, Woojin, Jinyoung, Daehwi, dan Guanlin. Grup ini debut di bawah YMC Entertainment dan CJ E&M. Pada 31 Mei, Wanna One mengumumkan mereka akan pindah agensi ke Swing Entertainment, sebuah perusahaan manajemen khusus untuk Wanna One. Wanna One mengadakan reuni di MAMA dengan 10 anggota tanpa Guanlin pada 11 Desember 2021, mengutip Kprofiles.

Melansir Soompi, ketika 2018 perlahan-lahan berakhir, Wannable (nama fandom Wanna One) sudah mengkhawatirkan satu hal yaitu hari dimana Wanna One bubar. Kendati waktu mereka sebagai grup singkat, Wanna One mampu bersinar lebih terang dari yang dibayangkan. Pada hari semuanya dimulai, produser nasional Korea memilih 11 peserta terakhir selama final Produce 101 Season 2.

Saat baru saja debut, Wanna One meraih kemenangan pertama mereka dalam waktu singkat. Selama keseluruhan promosi "Energetic", Wanna One memenangkan peringkat pertama sebanyak 15 kali. Tidak hanya tampil di berbagai lokasi untuk KCON, Wanna One juga mengadakan pertunjukan keliling dunia mereka sendiri, di antaranya Korea, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Australia, dan masih banyak lagi.

Jumlah kolaborasi yang Wanna One ikuti pun sangat mengesankan. Lagu-lagu unit di album 1÷x=1 (Undivided) mereka diproduseri oleh Zico, Heize, Nell, dan Dynamic Duo. Selain itu Wanna One juga membuat rekor di chart musik. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan baik dalam penjualan fisik maupun digital. Misalnya "Beautiful" memperoleh lebih dari 100 ribu pendengar di Melon dalam waktu satu jam. Ini memecahkan rekor jumlah lagu terbanyak yang didengarkan selama jangka waktu satu jam, bahkan setelah aturan bagan diubah.

Wanna One juga tampil di hampir setiap variety show. Mulai dari Happy Together, Weekly Idol, sampai SNL Korea, Wanna One benar-benar berhasil dalam dunia variety. Apabila Anda menontonnya, Anda akan melihat para anggota berperan menjadi karakter utama di K-drama, itu sangat menghibur pembawa acara Happy Together. Tetapi banyak sekali peristiwa lucu yang lahir dari pertunjukan tersebut.

Syuting comercial film (CF) bisanya menjadi penanda kesuksesan seorang idola, dan Wanna One membuktikan popularitas mereka. Wanna One mencetak banyak penawaran CF. Tidak hanya itu, Wanna One juga memenangkan banyak sekali penghargaan. Mereka menyapu bersih sebagian besar penghargaan Rookie 2017. Wanna One bahkan memenangkan Grup Pria Terbaik di MAMA 2017 dan Song of the Year di MBC Plus X Genie Music Awards pada 2018.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan Billboard, Wanna One menjadi pemain kekutan utama di industri K-Pop antara Agustus 2017 dan akhir Januari 2019. Wanna One menghabiskan masa penguasan sementara mereka dengan menjual jutaan album. Mereka yang sejak awal sudah sangat populer, mengeluarkan hit demi hit dimulai dari single debut "Energetic" dan ditutup dengan yang keenam dan terakhir "Spring Breeze". Adapun lima album Wanna One mendarat di chart Album Dunia selama kedudukan tetap mereka.

Boyband beranggotakan 11 orang ini mengadakan serangkaian konser final pada 24 sampai 27 Januari 2019 di Seoul. Sejak saat itu, setiap anggota Wanna One telah melanjutkan aktivitas solonya di industri K-Pop. Beberapa di antara mereka mengejar aktivitas dalam grup dan yang lainnya pergi menyusuri jalan mereka sendiri.

K-POP PROFILES | BILLBOARD

Pilihan editor : Park Ji Hoon 24 Tahun, Eks Personel Wanna One yang Memulai Karir dari Aktor Cilik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.