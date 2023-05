Park Ji Hoon 24 Tahun, Eks Personel Wanna One yang Memulai Karir dari Aktor Cilik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Ji Hoon tengah berbahagia. Kemarin 29 Mei merupakan tanggal kelahiran Park Jihoon, mantan personil boyband Wanna One. Tahun ini, pria yang juga menjalani karier sebagai aktor watak, genap berusia 24 tahun.

Park Ji Hoon pernah aktif sebagai anggota boyband idola Wanna One, namun saat ini ia sedang fokus menjadi penyanyi solo sekaligus seorang aktor.

Berdasarkan laman Kpopping, Ji Hoon adalah penyanyi dan aktor Korea Selatan di bawah naungan Maroo Entertainment. Selain menjadi personil Wanna One, Jihoon terutama dikenal karena menempati posisi kedua di Produce 101 Season 2.

Park Ji Hoon memulai debutnya sebagai aktor cilik. Ia berpartisipasi dalam musikal Peter Pan (2007-2009), The Harmonium in My Memory (2010), dan Radio Star (2010-2011). Jihoon juga tampil dalam drama televisi Jumong (2006-2007), The King and I (2007-2008), Kimchi Cheese Smile (2007-2008), Iljimae (2008), dan lainnya.

Jihoon menjalani periode pelatihan dari 2015 sampai 2017. Ia memulai debutnya sebagai anggota Wanna One pada 7 Agustus 2017 dengan mini album pertama mereka 1X1=1 (To Be One). Namun boy group tersebut mengakhiri aktivitasnya pada 27 Januari 2019. Park Jihoon kemudian melakukan debut solonya pada 26 Maret 2019 dengan mini album bertajuk O'Clock.

Pria berzodiak Gemini ini mengambil jurusan Seni Penyiaran di School of Performing Arts (SOPA) Seoul dan lulus pada Februari 2018. Lalu dia berkuliah di Universitas Chung-Ang dengan mengambil jurusan Seni Pertunjukan dan Media. Saat di SOPA, merujuk Kprofiles, Jihoon belajar dan lulus bersama Mark NCT, Doyeon Weki Meki, Songhyun Golden Chil, dan lainnya.

Pada 2017, Jihoon berpartisipasi dalam acara bertahan hidup Produce 101 Season 2. Dia mengakhiri acara tersebut dan menempati peringkat kedua dengan total 1.136.014 suara dan debut di Wanna One. Di Produce 101, posisi terendah yang pernah Jihoon tempati ialah urutan ketiga. Pada acara itu, Jihoon dipilih sebagai yang paling cantik/tampan oleh nitizen. Dalam Episode 5 acara tersebut, anggota lainnya mengatakan bahwa Jihoon adalah teroris mode.

Saat berada di Wanna One, Jihoon menempati posisi sebagai Sub Vokal, Penari Utama, Sub Rapper, dan Visual. Dalam program 'Wanna One Go' Episode 1, diketahui Jihoon suka memakai pakaian berwarna merah muda, bahkan pakaian dalamnya juga merah muda. Pada cara itu, personil Wanna One menyebutkan Jihoon merupakan anggota yang paling banyak makan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika 'Wanna One Go', Guanlin mengatakan dia ingin Jihoon menjadi teman sekamarnya saat Wanna One pindah ke asrama. Guanlin juga menyebutkan bahwa dia sangat menyukai Jihoon. Mereka memilih kamar setelah memainkan 'Rock-Paper-Scissors'. Jihoon, Jaehwan, Woojin, Guanlin, dan Minhyun dulu berbagi kamar.

Ji Hoon lahir di Masan, Korea Selatan. Dia mempunyai kakak laki-laki, dan memiliki seekor anjing bernama Max. Tipe ideal pria penyuka anjing ini adalah seseorang yang lebih muda darinya, lebih pendek darinya, mempunyai dialek dan harus setia sepenuhnya pada dirinya. V BTS adalah role model Park Ji Hoon.

Di waktu luangnya, pria yang benci brokoli itu gemar menonton video, berlatih aegyo, dan bermain video game. Pria yang dikenal juga sebagai 'Wink Boy' ini dikenal karena menciptakan aegyo seperti 'membuka hati'. Kendati terlihat manis, Jihoon juga menikmati popping dan beatbox. Slogan Ji Hoon 'Nae Maeum Soge Jeojang' (Save You in My Heart) dipilih nitizen sebagai Slogan Internet Terbaik 2017.

Jihoon dekat dengan anggota Astro, Laun ONF dan Mark NCT. Pada Happy Together 4 Episode 6, Ji Hoon mengatakan bahwa baru-baru ini dia dekat dengan Jin BTS. Ji Hoon menerima (Major) Asia Star Award untuk Penyanyi selama Asia Model Festival 2019 di Seoul. Setelah Wanna One bubar, Jihoon fokus pada karier solo dan aktingnya. Pada 26 Maret 2019, dia melakukan debut solonya dengan lagu LOVE.

Sebelumnya Park Ji Hoon aktif sebagai aktor cilik. Ji Hoon berakting dalam drama Korea Jumong sebagai tamu (2006), Kimchi Cheese Smile sebagai tamu (2007), The King and I (2007), Iljimae sebagai tamu di Episode 11 (2008), Flower Crew: Joseon Marriage Agency (2019), Love Revolution (2020), At a Distance, Spring Is Green (2021), Remarriage and Desires sebagai tamu (2022), dan Weak Hero Class 1 (2022).

Pilihan editor : Wanna One Dikabarkan Reuni di Mama 2021, Bakal Rilis Album dan Gelar Konser

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.