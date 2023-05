The Little Mermaid Rajai Box Office, Tembus Rp 1,7 Triliun di Akhir Pekan Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film live action The Little Mermaid menduduki peringkat pertama box office Amerika Utara setelah rilis di bioskop beberapa hari lalu. The Little Mermaid memperoleh pendapatan kotor 96 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,43 triliun selama periode Jumat, 26 Mei 2023 hingga Minggu, 28 Mei 2023.

Jika digabungkan sejak Kamis, 25 Mei 2023, The Little Mermaid mengumpulkan pendapatan 118 juta dolar AS atau Rp 1,76 triliun. Di box office luar Amerika Utara, film yang dibintangi Halle Bailey sebagai Ariel ini meraup 68,3 juta dolar AS atau Rp 1,02 triliun dari 51 pasar termasuk Prancis hingga Italia.



Penonton The Little Mermaid Didominasi Perempuan



Menurut laporan Variety, Minggu, 28 Mei 2023 waktu setempat, secara keseluruhan penonton The Little Mermaid didominasi oleh perempuan di bioskop Amerika Serikat, dengan 68 persen menyumbang total penjualan tiket akhir pekan. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan untuk produksi film The Little Mermaid adalah 250 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,74 triliun.



The Little Mermaid Unggul dari Fast X dan Guardians of the Galaxy Vol. 3



Film Fast X menempati peringkat kedua box office dengan menambahkan pendapatan lagi sebesar 23 juta dolar AS atau sekitar Rp 344 miliar pada Jumat hingga Minggu. Angsuran ke-10 dari warabala Fast and Furious total menghasilkan 113,6 juta dolar AS atau Rp 1,70 triliun di box office Amerika sejak debutnya. Di pasar luar Amerika, penerimaan film ini cukup mengesankan dengan total 339 juta dolar AS atau Rp 5,97 triliun.

Sementara, Guardians of the Galaxy Vol. 3 menempati posisi ketiga box office dengan 20 juta dolar AS atau Rp 299,7 miliar pada periode yang sama sehingga totalnya menjadi 300 juta dolar AS atau Rp 4,49 triliun di box office Amerika.

Posisi keempat dan kelima box office ditempati oleh The Super Mario Bros. Movie dan The Machine. Kedua film tersebut menambahkan lagi pendapatan kotor di box office Amerika pada periode yang sama masing-masing 6,3 juta dolar AS dan 4,9 juta dolar AS.

