6 Film Kartun Zaman Dulu yang Menemani Masa Kecil Generasi 90an

TEMPO.CO, Jakarta - Kartun jaman dulu sangat mengesankan kehidupan anak-anak kelahiran 90-an. Pasalnya, dunia teknologi modern dari barat belum marak menyambut kehidupan mereka. Mau tidak mau, hiburan seru yang murah dan dapat diandalkan hanyalah menonton TV. Sejumlah kartun masa kecil dari Jepang hingga Amerika Serikat masih patut diacungi jempol. Betapa nostalgianya kartun-kartun zaman dulu berikut ini.

1. One Piece

One Piece Odyssey. Foto : Bandai

Serial manga Jepang One Piece karangan Eiichiro Oda sudah ada jaman dulu, yaitu sejak 1997. Di Indonesia sendiri, One Piece telah meramaikan program televisi nasional dengan penayangan hanya sampai episode 20-an. Selain komik, Eiichiro Oda laris dimuat di majalah Jepang seperti Weekly Shnen Jump di tahun yang sama anime ini. Tercatat di Maret 2023, One Piece yang mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy sudah memiliki bundelan sebanyak 105 volume tankbon.

2. Chibi Maruko-Chan

Kartun Chibi Maroko Chan. chibimaru-movie.com

Chibi Maruko-Chan () mengisahkan gadis kecil pintar bernama Maruko yang sudah tumbuh pada usia 9 tahun dan duduk di kelas 3 sekolah dasar (SD). Film serial anime ini juga mengangkat kehidupan keluarga Maruko bersama kedua orang tua, kakek, nenek, dan kakaknya yang penuh kesederhanaan. Bahkan, kisah fakta berbentuk manga karangan Momoko Sakura ini dilapisi komedi oleh kehadiran anak-anak lucu lainnya, yaitu teman-teman Maruko dan komunitas sosial. Selain itu, manga Chibi Maruko-chan dijadikan serial drama dengan dua pemeran, yaitu Ei Morisako (generasi pertama) dan Ayaka Itoh (generasi kedua). Serial anime kartun jaman dulu Chibi Maruko-Chan masih dapat Anda tonton di kanal YouTube resminya versi Indonesia maupun Jepang.

3. Dora The Explorer

dora the explorer

Dora the Explorer termasuk salah satu serial animasi Amerika Serikat yang mewarnai kehidupan anak-anak jaman dulu. Karakteristik Dora sangat khas dengan rambut pendeknya. Animasi ini digarap oleh Chris Gifford, Valerie Walsh, Eric Weiner dan Douglas Hansen. Sangat atraktif sehingga membuat anak-anak ikut berpikir untuk menjawab pertanyaan dora. Karakteristik lain dari serial Dora the Explorer, yaitu seekor monyet dan Boots untuk menemani Dora menjelajah berdasarkan peta ajaib di tas ransel ungu Dora. Penayangan kartun jaman dulu Dora the Explorer didukung oleh jaringan televisi kabel Nickelodeon dan Treehouse TV.

4. Hamtaro

Kartun jaman dulu berikutnya berasal dari petualangan seekor hamster imut bernama Hamtaro (Trotting Hamtaro). Meskipun hewan, Hamtaro dapat berkomunikasi dengan pemiliknya Laura Haruna, gadis 10 tahun. Penayangan film ini dikontrol oleh Spacetoon yang juga mewarnai dunia anak-anak Indonesia di 2002. Dikisahkan, Hamtaro dengan kelompok hamster bernama The Ham-Hams memiliki rasa penasaran yang hebat tentang lingkungan manusia. Mereka pun selalu berusaha keluar dari kandang. Sayangnya, kartun lucu anak-anak ini tidak pernah lagi tayang di tanah air.

5. Crayon Shin Chan

Crayon Shinchan The Movie. 24-7kpop.com

Rekomendasi film jaman dulu yang penuh nostalgia tetap area kartun Jepang. Sebut saja si anak kecil genit Shin-Chan (Nohara Shinosuke). Meskipun masih duduk di bangun taman kanak-kanak, Shin-Chan memiliki ketertarikan pada gadis-gadis cantik dewasa. Ia pun suka marah-marah dan menyusahkan ibunya karena tingkah konyol Shin-Chan susah dikontrol. Yoshito Usui juga mengisahkan kartun Crayon Shin Chan dengan keriangan tokoh utama bersama anjing kecil, adik kecil perempuan, dan teman-teman sekolahnya. Rilisan pertama kali serial Crayon Shin Chan tercatat tahun 1992 di TV Asahi. Lalu, mendunia di 45 negara dengan 30 bahasa.

6. Pokemon

Film Detective Pikachu merupakan film Pokemon live-action pertama dan dikemas lebih modern.

Pokemon adalah singkatan dari Pocket Monster. Film kartun tahun 90-an ini memang laris hingga sekarang. Apalagi ditambah pindahan games smartphone yang cukup menggemparkan dunia. Dari Pokemon Go hingga film kartun yang tayang di layar lebar. Namun, masih menjadikan Pikachu dan Pokemon sebagai karakter utama. Senjata petualangan melawan musuh yang menjadi andalan juga tetap pokeball.

ALFI MUNA SYARIFAH