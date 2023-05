Deretan Artis Korea yang Hadir di Festival Film Cannes 2023, Ada Jennie BLACKPINK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes merupakan acara tahunan yang digelar di Cannes, Prancis. Acara ini telah diselenggarakan sejak 1946 sebagai acara bergengsi dan terpenting bagi industri film baru di seluruh dunia. Tahun ini, Festival Film Cannes kembali hadir pada 16 Mei-27 Mei 2023. Festival ini juga dihadiri oleh deretan aktor dan aktris ternama dunia, termasuk para artis Korea.

Festival Film Cannes 2023 mendapat sorotan khusus karena banyaknya sejumlah artis Korea yang diundang untuk menghadiri acara ini. Adapun, salah satu artis Korea yang mendapat perhatian besar adalah Jennie BLACKPINK. Selain sebagai penyanyi, Jennie juga hadir untuk memulai debutnya sebagai akrtis dan pemeran dalam film The Idol.

Lantas, siapa saja artis Korea yang hadir di Festival Film Cannes 2023? Simak informasinya berikut ini.

1. Jennie BLACKPINK

Personel BLACKPINK, Jennie Kim menghadiri pemutaran serial TV The Idol dalam Festival Film Cannes ke-76 di Prancis, 22 Mei 2023. The Idol menjadi debut Jennie BLACPINK di dunia akting. REUTERS/Eric Gaillard

Salah satu artis korea yang hadir di Festival Film Cannes 2023 adalah Jennie Blackpink. Perempuan kelahiran 16 Januari 1996 ini hadir sebagai akrtis dari serial televisi yang dibintanginya, The Idol. Perempuan yang debut akting dengan nama Jennie Ruby Jane ini memulai karirnya di dunia seni peran dengan bermain dalam serial karya Abel ‘The Weeknd’ tersebut.

Pada festival film bergengsi ini, Jennie hadir bersama beberapa pemain film ‘The Idol’ yang lain, seperti Lily-Rose Depp, The Weeknd, Rachel Sennott, dan Troye Sivan. Adapun, serial televisi The Idol masuk dalam nominasi Out of Competition di Cannes Film festival.

2. Rose BLACKPINK

Rose Blackpink debut di Festival Film Cannes pada Kamis, 18 Mei 2023 (Instagram/@rovillspcy)

Member BLACKPINK lain yang turut hadir di Festival Film Cannes 2023 adalah Rose. Perempuan bernama asli Roseanne Park ini hadir untuk pertama kalinya pada 18 Mei 2023 kemarin. Rupanya, Rose menghadiri festival bergengsi ini atas undangan dari creative director YSL, Anthony Vaccarello. Seperti diketahui, Rose BLACKPINK adalah muse YSL yang telah membuktikan pengaruhnya di dunia hingga dapat hadir pada red carpet Festival Film Cannes ke-76.

3. Song Joong Ki

Song Joong Ki menjadi aktor Korea yang berkesempatan hadir di Festival Film Cannes ke-76 ini. Aktor kelahiran 19 September 1985 ini hadir sebagai salah satu pemain dan tamu dalam pemutaran perdana film Hopeless atau Hwaran. Hopeless sendiri merupakan karya film perdana dari Kim Chang Hoon.

4. BIBI

Sama seperti Song Joong Ki, penyanyi asal Korea Selatan, BIBI pun hadir di acara Festival Film Cannes dalam penayangan perdana film Hopeless. Bukan sebagai penyanyi, di film itu BIBI berkesempatan untuk beradu akting dengan aktor senior lainnya, seperti Yeon Kyu dan Song Joong Ki. Hopeless sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang ingin melarikan diri dari kenyataan hidupnya.

5. Aespa

Girlband Korea Selatan, aespa berpose di karpet merah pemutaran film "La passion de Dodin Bouffant" (The Pot-au-Feu) dalam kompetisi Festival Film Cannes ke-76 di Cannes, Prancis, 24 Mei 2023. Selain Jennie dan Rose BLACKPINK, girlband asuhan SM Entertainment ini juga menjadi tamu undangan dalam Festival Film Cannes 2023. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Aespa menjadi artis Korea selanjutnya yang hadir dalam gelaran Festival Film Cannes 2023. Girl group yang berada di bawah naungan SM Entertainment ini hadir sebagai global ambassador Chopard, salah satu perusahaan perhiasan asal Swiss yang merupakan sponsor dari Festival Film Cannes sejak 1997. Kehadiran aespa di acara ini juga menjadi penanda sebagai grup Kpop pertama yang hadir di Festival Film Cannes.

6. Krystal Jung

Artis Korea yang hadir di Festival Film Cannes terakhir adalah Krystal Jung. Mantan anggota girl group f(x) ini hadir sebagai pemain dari film Spider House bersama sang sutradara, Kim Ji Woon. Tak hanya itu, Krystal pun hadir bersama aktor Spider House lainya, seperti Song Kang Ho yang merupakan pemenang Oscar dari film Parasite. Film Spider House juga masuk dalam kategori Out of Competition dalam Festival Film Cannes ke-76.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

