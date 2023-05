Fakta Menarik Halle Bailey, Pemeran Ariel di Film The Little Mermaid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Little Mermaid merupakan film live-action terbaru dari animasi klasik Disney, yang saat ini sedang tayang di bioskop. Film ini telah tayang sejak Rabu, 24 Mei 2023. Pada film live-action ini, Disney memilih Halle Bailey sebagai pemeran utamanya yang bernama Ariel.

Melansir dari disney.id, The Little Mermaid menceritakan tentang putri duyung cantik bernama Ariel yang akan mengarungi petualangan yang seru. Ariel adalah putri bungsu Raja Triton yang memiliki tingkat keberanian dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi tentang dunia di luar. Kemudian karena penasaran Ariel mengunjungi permukaan laut dan pada akhirnya jatuh cinta dengan seorang Pangeran bernama Eric.

Sebenarnya, ada aturan jika Putri Duyung tidak boleh berinteraksi dan berteman dengan manusia. Namun, Ariel melanggar dan mengikuti keinginan hatinya. Hingga akhirnya, Ariel membuat sebuah kesepakatan dengan Ursula, penyihir laut agar dirinya bisa hidup di darat. Kesepakatan yang dia buat justru menempatkan kerajaan ayahnya dalam bahaya. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Silahkan nonton di bioskop kesayangan Anda.

Film live-action yang dibuat oleh Disney ini dibintangi oleh Halle Bailey sebagai Ariel sempat menjadi sorotan publik. Ketika Halle berperan sebagai karakter utama mengalami pro dan kontra dari publik, namun saat filmnya sudah tayang justru menuai respon positif dari banyak orang.

Lantas, bagaimana fakta menarik dari Halle Bailey? Simak selengkapnya di sini!

Menuai Pro dan Kontra Saat Memerankan Ariel

Menjadi pemeran utama dari film The Little Mermaid menuai banyak pro dan kontra dari publik. Pasalnya, tokoh Ariel digambarkan sebagai perempuan berkulit putih dengan rambut merah lurus, sedangkan Halle Bailey merupakan sosok dengan kulit agak gelap, keturunan Afrika-Amerika, dan berambut keriting dengan kepangan. Meski mendapat penolakan dan kritikan, Halle Bailey berhasil memerankan karakter Ariel dengan sangat baik.

Menyukai Musik

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Halle Bailey sangat menyukai musik. Ia menyukai musik sejak berusia 4 tahun dan sering tampil di berbagai acara. Pada usia 11 tahun, Bailey dan saudara perempuannya membuat channel YouTube dengan nama Chloe dan Halle. Konten tersebut diisi dengan cover lagu dan lagu pertama yang di covernya adalah The Best Thing I Never Had dari Beyoncé. Tidak hanya cover lagu, konten YouTubenya juga diisi daily vlog bersama dengan John Legend, Rihanna, Alicia Keys, Miley Cyrus dan Adele.

Jumlah Harta Kekayaan

Halle Bailey yang telah lama berkarier di dunia entertainment berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Melansir dari Celebrity Net Worth, Bailey memiliki kekayaan bersih senilai US$ 1 juta. Pemeran Ariel ini mengumpulkan pundi-pundi uang dari projek Chloe x Halle, kolaborasi, streaming (audio/video), penjualan album, royalti, Adsense, shooting film dan brand campaign.

Ada Pengaruh Beyoncé pada Kesuksesannya

Ternyata di balik kesuksesan Halle Bailey ada sosok Beyonce di belakangnya. Beyoncé pertama kali menemukan Halle Bailey dalam cover lagu "Pretty Hurts" yang dinyanyikan oleh Halle dan Chloe. Karena hal inilah akhirnya dua kakak beradik ini menandatangani kontrak dengan Parkwood Entertainment milik Beyoncé, dan merilis debut EP Sugar Symphony pada 2016. Mereka dikontrak senilai USD 1 juta pada 2015.

Sejak itu, Beyoncé membimbing Bailey dan bahkan mengundang Chloe dan Halle untuk membuka Tur Dunia Formasi 2016 miliknya. Pada tahun yang sama, Halle dan saudara perempuannya menjadi bintang tamu di album visual Beyoncé. Hingga saat ini, Bailey masih berteman baik dengan Beyoncé.

Nah, demikian fakta menarik dari Halle Bailey pemeran Ariel. Apakah Anda sudah menonton filmnya?

Dwi Lucy Susetiowati

