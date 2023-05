Song Ji Hyo Sapa Mongjis Indonesia, Coba Jajanan Pasar hingga Pakaikan Skincare

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Ji Hyo menyapa penggemarnya di Indonesia, Sabtu, 27 Mei 2023, di The Kasablanka Hall, Jakarta, bersama merek perawatan kulit Glutanex. Dalam acara yang bertajuk Glow with Jihyo Fan Concert in Jakarta! aktris A Frozen Flower itu melakukan beberapa aktivitas seperti bermain bingo dan berbagi tips perawatan kulit.

Seperti aktor dan aktris Korea lainnya, dia juga mencoba belajar bahasa dan makanan Indonesia. Dia mengatakan bahwa dia sudah mencoba sate, nasi goreng dan mi goreng. Saat bermain bingo, Ji Hyo mendapat tantangan untuk mencoba makanan penutup khas Indonesia.

Dari beragam kue-kue yang disediakan, Ji Hyo pertama kali mengambil kue ku yang berwarna merah. "Hmmm... enak," ujarnya sambil mengunyah kue ku.

Setelah itu, dia mengambil risol. "Kalau enak kaloriya nol," selorohya disambut riuh para Mongjis. Sekali mencoba risol rupanya Ji Hyo langsung menyukai camilan itu. Bahkan dia mencoba menyantap risol dengan cabai, dan merasa kepedasan.

Camilan lainnya yang dicoba anggota Running Man itu adalah ongol-ongol. Kesan pertama setelah memakanya adalah rasanya enak dan tesktrunya yang kenyal. Dia ingin membawa ongol-ongol ke Korea untuk ibunya. "Enak sekali," ujarnya. "Camilan-camilan sangat pas dengan lidah saya. Makanan Indonesia enak-enak tapi camilan jauh lebih enak lagi. Terima kasih sudah mengenalkan camilan Indonesia."

Tak hanya mencoba camilan, Song Ji Hyo sempat menari di atas panggung, memberikan tips perawatan kulit sekaligus memakaikan produk kepada penggemar yang beruntung. Beberapa penggemar yang beruntung mendapatkan hadiah khusus hingga hadiah utama, makan malam dengan aktris 41 tahun itu di Korea.

Song Ji Hyo memakaikan stik balm kepada penggemar di Glow with Jihyo Fan Concert in Jakarta! di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu, 27 Mei 2023. (istimewa)

Song Ji Hyo berharap bisa kembali lagi ke Indonesia

Song Ji Hyo sudah beberapa kali berkunjung ke Jakarta, salah satunya bersama rekan-rekan Running Man pada tahun 2014, dan saat menghadiri Korea Brand Entertainment Expo (KBEE) pada tahun 2017 bersama personel Super Junior, Donghae dan Enhyuk.

Dia merasakan perhatian luar biasa dari para penggemarnya di Jakarta hari ini. "Terima kasih sudah perhatian banget sama aku hari ini, teima kasih sudah mengenalkan banyak hal tentang Indonesia, karena kalian aku merasa bisa lebih kuat dan bahagia menjalani hidup, dan aku berharap bisa ketemu dengan kalian di lain kesempatan," katanya.

Setelah acara berakhir, Song Ji Hyo sempat turun dari panggung untuk menyapa langsung para penggemarnya. Bahkan dia sempat mengambil foto selfie dari handphone penggemar. Salah satu penggemar, Kiki, merasa salut dengan sikap Song Ji Hyo yang selalu hangat dengan penggemarnya. "Engga takut turun ke kerumunan. Padahal kan bahaya kalau ada fans brutal. Ramah polll walau kadang bodyguard galak-galak tapi dia tetep melayani permintaan penggemar," ujarnya.

Kiki tak pernah absen saat Song Ji Hyo berkunjug ke Indonesia. Menurutnya, acara hari ini berjalan dengan seru, meski sebelumnya sempat terjadi miss communication antara panitia dan penggemar. "Aku suka acara fan meeting seperti ini di tempat yang tidak terlalu besar, karena bisa lebih jelas dengan idola," tambah Kiki yang berharap Ji Hyo kembali berkunjung ke Jakarta bersama anggota Running Man lagi.

Jumpa penggemar Glow with Jihyo Fan Concert in Jakarta! ini diakhiri dengan fan signing untuk penggemar yang beruntung. Sebelum benar-benar meninggalkan panggung, Song Ji Hyo berpamitan kembali dengan Mongjis yang setia menunggu di bawah panggung meski acara sudah selesai. Sambil berdiri di panggung dia kembali mendekat penggemar dan mengambil handphone yang disodorkan kepadanya lalu mengambil foto selfie.

"Aku mau kembali ke Seoul, semoga nanti bisa kembali bertemu di Jakarta, kalian bisa menunggu aku dateng lagi ya. Aku pergi," tandasnya.

