4 Hal Menarik tentang Grup Fifty Fifty

TEMPO.CO, Jakarta - Grup rookie Korea Selatan Fifty Fifty dikabarkan mengisi soundtrack film live action Barbie yang akan rilis pada 27 Juli 2023. Film Barbie dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling. Mengutip Soompi, Fifty Fifty akan berkolaborasi dengan rapper Amerika. Kali untuk merilis lagu berjudul Barbie Dreams.

Tentang Fifty Fifty

1. Makna nama Fifty Fifty

Fifty Fifty diartikan ideal. Nama itu punya keterkaitan dengan komunitas fan mereka yang dikenal Hunnies. Mengutip Kpopping, Hunnies juga dimaknai sebagai kasih sayang orang yang dicintai.

2. Anggota Fifty Fifty

Sejak debutnya pada 18 November 2022 lalu, Fifty Fifty memiliki empat anggota, yaitu Saena, Keena, Aran, dan Sio. Saena leader dari grup Fifty Fifty yang terampil dance.

Saena lahir di U-dong, Haeundae-gu, Busan pada 12 Maret 2004. Saat di sekolah menengah dia sempat menjadi anggota kelompok dance Lunatic. Dia juga berada di Dancing High KBS 2TV sebagai bagian dari Tim Hoya. Ia juga tim tari Horangdoongi dari Ho Dance Studio.

Keena rapper utama dan sub-vokalis Fifty Fifty. Keena lahir di Yeosu, Jeollanam-do pada 9 Juli 2002. Dia bersekolah di GB Academy, dia menyanyikan OST drama The Running Mates: Human Rights, dengan lagu Take Back My Life.

Sio vokalis dan penari utama Fifty Fifty. Dia lahir di Yeosu, Jeollanam-do pada 6 Oktober 2004. Dia menempuh pendidikan di sekolah Seni Informasi Wonkwang. Aran vokalis dan rapper utama Fifty Fifty. Dia lahir pada 11 Oktober 2004, dan sempat menempuh pendidikan di School of Performing Arts Seoul.

3. Billboard Hot 100

Single pertama Fifty Fifty berjudul Higher dan yang kedua Cupid yang sukses menembus Billboard Hot 100 dalam waktu singkat sejak debutnya. Grup rookie ini pernah berada dalam Billboard Hot 100 dalam waktu empat bulan saja.

Fifty Fifty melewati rekor tercepat debut di Billboard Hot 100 yang sebelumnya dipegang New Jeans dengan waktu tujuh bulan sejak debutnya pada Juli 2022. Ketika itu, lagu viralnya New Jeans, Ditto menempati posisi 96.

4. Soundtrack film Barbie

Grup Fifty Fifty dikabarkan akan merilis lagu terbaru untuk mengisi soundtrack film Barbie yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling. Mengutip Soompi, Fifty Fifty akan berkolaborasi dengan rapper Amerika untuk merilis lagu berjudul Barbie Dreams.

