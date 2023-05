6 Drama Populer yang Diperankan Kim Tae Hee, Ada Hi Bye, Mama!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Hee merupakan aktris Korea Selatan yang legendaris dan berbakat, dengan kecantikannya yang tidak pernah pudar. Aktris yang lahir pada 29 Maret 1980 ini berusia 43 tahun dan telah menikah dengan Rain pada September 2012, kemudian mereka dikaruniai seorang putri cantik. Debut sejak 2001, membuat Kim Tae Hee berhasil berperan dalam berbagai drama populer. Sebelum memulai karier aktingnya, Kim Tae Hee lebih dulu menjadi model dan iklan TV. Saat ini namanya di dunia hiburan Korea Selatan sudah tidak perlu diragukan lagi.

Baru-baru ini, Kim Tae Hee akan berperan dalam drama Lies Hidden in My Garden yang akan tayang pada 19 Juni 2023 di ENA dan Prime Video. Drama yang disutradarai Jung Ji Hyun ini akan membuat Kim Tae Hee berperan sebagai Joo Ran, yakni ibu rumah tangga yang memiliki hidup sempurna. Dalam drama Korea thriller ini dia akan beradu akting dengan Lim Ji Yeon, aktris yang baru-baru ini jadi perbincangan hangat karena aktingnya yang menakjubkan di drama The Glory. Kim Tae Hee kembali ke dunia layar kaca dengan drama ini setelah tiga tahun absen dari dunia hiburan dan belum pernah muncul di film atau serial manapun. Sebelum menantikan drama baru Kim Tae Hee, mari simak 6 drama populernya berikut ini.

1. Hi Bye, Mama! (2020)

Hi Bye, Mama! menjadi salah satu drama populer Kim Tae Hee setelah ia absen selama bertahun-tahun untuk fokus pada keluarganya, drama ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik. Kim Tae Hee berperan sebagai Cha Yu Ri, yakni seorang ibu hamil yang mengalami kecelakaan tragis, kemudian membuatnya menjadi hantu bergentayangan selama lima tahun.

2. Yong Pal (2015)

Drama Yong Pal mengisahkan Kim Tae Hee sebagai Han Yeo Jin,yakni sosok anak konglomerat yang koma selama bertahun-tahun. Suatu ketika, Han Yeo Jin dipertemukan dengan dokter bedah berbakat bernama Kim Tae Hyun yang akan membuat Han Yeo Jin bangun dari tidur panjangnya.

3. Jang Ok-Jung, Living by Love (2013)

Kim Tae Hee berperan sebagai Jang Ok Jung yakni seorang desainer fashion era Joseon yang menjadi selir Jang Hui Bin. Drama Jang Ok Jung, Living by Love akan mengisahkan perjalanan asmara seorang selir dengan raja yang melalui berbagai rintangan.

4. My Princess (2011)

My Princess membawa Kim Tae Hee sebagai Lee Seol, yakni seorang mahasiswa biasa yang hidup bersama ibu tiri dan kakak tirinya, kemudian Lee Seol diketahui sebagai seorang putri dan cicit kaisar terakhir pada Dinasti Joseon.

5. IRIS (2010)

Drama Korea IRIS merupakan drama bergenre action, thriller, dan romance yang diperankan Kim Tae Hee sebagai Choi Seung Hee, yakni seorang analisis psikologis di NSS. Drama dengan alur menarik ini akan membuat Kim Tae Hee beradu peran dengan Kim Young Joon.

6. Stairway to Heaven (2003)

Stairway to Heaven merupakan drama populer yang dibintangi Kim Tae Hee sebagai Han Yo Ri, yakni gadis licik dan egois yang tidak memiliki rasa belas kasihan kepada siapapun. Drama ini menampilan Kim Tae Hee sebagai sosok antagonis yang dijamin membuat penonton emosi.

Nah, itu dia 6 drama populer Kim Tae Hee yang sangat berbakat dan multitalenta. Nantikan drama terbaru Kim Tae Hee bertajuk Lies Hidden in My Garden pada 19 Juni 2023.

Nur Qomariyah

