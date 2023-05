Tina Turner Pernah Adu Akting dengan Mel Gibson di Mad Max, Ini Fim Lain Queen Rock and Roll

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita duka baru saja menyelimuti dunia musik, khususnya genre rock. Sebab, salah satu vokalis rock paling karismatik, Tina Turner telah meninggal dunia. Juru bicaranya menyatakan bahwa penyanyi yang mendapat julukan "Queen Rock and Roll' meninggal dengan damai setelah lama sakit di rumahnya di Kusnacht dekat Zurich, Swiss.

Merujuk news.sky, bintang kelahiran Amerika Serikat ini adalah salah satu penyanyi ikonik rock yang dikenal karena penampilan panggungnya sangat elektrik dan hits. Ia sebelumnya menderita kanker usus dan menderita stroke yang terungkap pada 2018. Kala itu, suaminya telah menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkan hidupnya ketika ia berpikir untuk membantu bunuh diri.

Baca Juga: 7 Gaya Ikonik Tina Turner Sepanjang Kariernya

Selain berkiprah dalam dunia musik rock, Tina juga kerap berperan dalam beberapa film. Berikut adalah beberapa film yang pernah dibintanginya, yaitu:

Tommy (1975)

Tommy adalah sebuah film drama fantasi operet satir Inggris yang ditulis dan disutradarai oleh Ken Russell. Film ini berdasarkan pada album opera rock The Who 1969 berjudul Tommy yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki psikosomatis tuli, bisu, dan buta. Namun dengan kekurangannya, ia bisa menjadi juara pinball dan pemimpin agama. Film ini menampilkan pemain ansambel bertabur bintang, antara lain Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver Reed, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, dan Jack Nicholson. Film ini juga ditayangkan di Festival Film Cannes 1975, tetapi tidak diikutsertakan dalam kompetisi utama.

Baca Juga: Oprah Winfrey Fans Berat Tina Turner Sampai Pakai Wig yang Mirip Gaya Rambutnya Tiap Hari

Mad Max Beyond Thunderdome (1985)

Mengacu laman imdb, film ini menceritakan tentang seorang gelandangan bernama Max yang melakukan perjalanan usai diasingkan dari kota paling maju di Australia pasca-apokaliptik. Tidak sendiri, ia melakukan perjalanan dengan sekelompok anak terlantar untuk memberontak melawan ratu kota. Dalam perjalanannya, ia banyak mengalami kejadian tidak terduga. Dengan alur cerita menarik, film yang dibintangi Tina Turner dan Mel Gibson berhasil mencuri perhatian banyak orang, dan populer di masanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tina Turner: One Last Time Live in Action (2001)

Film dokumenter ini mengangkat tentang kompilasi dari dua konser terakhir Tina Turner di Stadion Wembley. Film ini direkam selama tur bertajuk "Twenty Four Seven" miliknya. Tidak hanya itu, film ini juga menampilkan hits klasik, versi cover, dan lagu baru dari penyanyi ternama Tina Turner.

Tina (2021)

Tina adalah film dokumenter 2021 yang disutradarai oleh Dan Lindsay dan T. J. Martin. Film ini mengangkat kisah tentang kehidupan dan karier dari Tina Turner. Film tersebut menandai penampilan terakhir Turner sebelum kepergian selama-lamanya. Tina Turner membintangi film ini bersama Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall, Erwin Bach, Carl Arrington, Jimmy Thomas, Le'Juene Fletcher, Rhonda Graam, Roger Davies dan Terry Britten, sebagaimana tercatat dalam berlinale.de.

Pilihan Editor: Oprah Winfrey Fans Berat Tina Turner sampai Pakai Wig yang Mirip Gaya Rambutnya Tiap Hari

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.