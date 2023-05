FIFTY FIFTY Jadi Pengisi Soundtrack Film Barbie, Dapat Respon Positif Publik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - FIFTY FIFTY adalah girl grup rookie dari Korea Selatan yang debut pada 18 November 2022 dan langsung berhasil mendunia setelah mereka mengeluarkan single lagu berjudul Cupid. Popularitas dan bakat yang mengagumkan, memang tidak diragukan lagi hingga bisa bersanding dengan musisi dunia lainnya dalam mengisi soundtrack film live action Barbie yang akan rilis pada 27 Juli 2023.

Film Barbie mengisahkan dunia Barbie, Ken dan teman-temannya. Bintang Hollywood yang berperan dalam film ini yakni Margot Robbie dan Ryan Gosling. Hadirnya FIFTY FIFTY menjadi pengisi soundtrack merupakan pencapaian terbesar sebagai grup rookie. Mari ketahui respon positif dan pencapaian FIFTY FIFTY sebagai pengisi soundtrack film Barbie di bawah ini.

FIFTY FIFTY sebagai Pengisi Soundtrack Film Barbie

Warner Bros mengumumkan line up artis yang akan mengisi soundtrack film live action Barbie pada 25 Mei 2023. Produser musik populer bernama Mark Ronson akan merilis album bertajuk Barbie: The Album yang melibatkan artis dunia seperti Ava Max, FIFTY FIFTY, Charli XCX, Dua Lipa, Lizzo, The Kid LAROI hingga Nicki Minaj. Lagu-lagu soundtrack Barbie akan tersedia di platform streaming musik, CD, hingga vinyl.

Line up pengisi soundtrack bertabung bintang tersebut akan merilis lagu baru untuk film Barbie, FIFTY FIFTY menjadi satu-satunya grup K-pop yang akan mengisi soundtrack Barbie dengan lagu bertajuk 'Barbie Dream' dan berkolabirasi dengan rapper Amerika, Kali. Kesempatan emas ini, memang berhak didapatkan grup rookie ini berkat bakat para membernya yang mengagumkan. Begitupun dengan reaksi positif para warganet Indonesia di media sosial Instagram dengan pencapaian grup tersebut. Mereka melontarkan berbagai pujian pada FIFTY FIFTY.

- "Suara mereka memang cocok kok ngisi OST Barbie." - Wi***.c***

- "Terlepas dari lagunya "CUPID" yang uenak poll, suara mereka juga bagus. Mereka layak jadi gg yang lebih populer." - cah***0694

- "Yooooww keren banget." - ferdis****

- "Huahhh keren banget ciwi ciwi ini." - ert****bilah

- "Sebagai orang yg suka dari jaman higher sungguh aku sangat terharu." - in***_10

Sederet Pencapaian Girl Group FIFTY FIFTY

Grup K-pop FIFTY FIFTY telah secara resmi menandatangani perjanjian kontrak dengan Warner Records, label Amerika Serikat dan anak perusahaan Korea dari Warner Music Group. Girl grup baru ini sedang naik daun dan telah menaiki chart musik di seluruh dunia dengan lagu viral mereka bertajuk Cupid. Inilah sederet pencapaian grup yang beranggotakan Saena, Aran, Keena, dan Sio.

1. Cupid Membawa FIFTY FIFTY Debut Billboard Hot 100

Pencapaian FIFTY FIFTY yang luar biasanya lainnya yakni mendapatkan peringkat tinggi mingguan di Amerika Serikat dengan debut di Hot 100 Billboard pada 27 Maret 2023. Sebagai grup rookie yang debut baru-baru ini, bisa memasuki chart musik Amerika Serikat bagaikan sebuah keajaiban.

2. YouTube Mengiklankan FIFTY FIFTY di New York Times

Youtube Headquarters mengiklankan FIFTY FIFTY di New York Times selama 12 menit dengan dua lokasi berbeda. Dukungan iklan ini disambut hangat oleh agensi FIFTY FIFTY, yakni ATTRAKT. Agensi, member grup, dan penggemar merasa sangat bangga sekaligus terharu atas pencapaian yang tidak biasa ini.

3. Menduduki Monthly Listener Kedua di Spotify

Popularitas lagu Cupid berhasil membawa FIFTY FIFTY menempati posisi kedua dengan Monthly Listener berjumlah 36,429,144. Girl grup rookie ini memang tidak bisa disepelekan, berkat lagunya yang super easy listening, bakat, dan visual yang cantik memang layak digandrungi publik.

4. Menempati Top 10 Spotify Amerika Serikat

FIFTY FIFTY merupakan satu-satunya girl group rookie yang menempati posisi 7 di Daily Top Songs USA Daily Chart Spotify. Rekor ini membawa lagu Cupid - Twin Version mendapatkan 787.840 streaming.

Nah itu dia, perjalanan dan pencapaian FIFTY FIFTY yang akan mengisi soundtrack film Barbie.

Nur Qomariyah | Soompi

