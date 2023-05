Konser Dewa 19 di Solo Bertabur Bintang dalam Format Orkestra, Penonton Diminta Kenakan Busana Formal

Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Konser bertajuk Pertamina Presents Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 bakal digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu malam, 27 Mei 2023. Redline Kreasindo selaku promotor konser Dewa 19 menjanjikan sebuah pertunjukan istimewa nan megah dengan format orkestra yang akan menjadi pembeda dari pertunjukan konser band legendaris itu dari sebelumnya.

"Akan dihadirkan pangalaman nonton konser dengan format musik orkestra lebih dari 70 piece ini menjadi konser yang akan memukau penonton yang hadir," kata Helmi Sugara, PR Media Relation Redline Kreasindo ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Mei 2023. Menurut Helmi, konser Dewa 19 kali ini akan bernuansa lebih Indah dan elegan.

Daftar Vokalis di Konser Orkestra Dewa 19

Helmi menyebut konser orkestra Dewa 19 itu akan dimeriahkan musisi ternama seperti Ari Lasso, Virzha, Ello, Mulan Jameela, dan Ardhito Pramono. "Kami pastikan Andien juga akan turut menghibur malam nan penuh dengan lantunan musik orkestra di Edutorium UMS Solo itu besok," katanya.

Tiket konser Pertamina Presents Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 di Solo ini tersedia dalam beberapa kelas yaitu Titanium Right/Left dengan harga Rp 1 juta, Kelas Titanium Center dengan harga Rp 1,2 juta, Kelas Platinum Right/Left dengan harga Rp 650 ribu, Kelas Platinum Center dengan harga Rp 750 ribu, Diamond Right/Left dengan harga Rp 500 ribu, Tribun Right/Left dengan harga Rp 1 juta, Kelas Tribune Center dengan harga Rp 1,5 juta. Seluruh tiket konser Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 di Solo dapat dibeli hanya melalui official tiket resmi dewatiket.com.

Penonton Konser Dewa 19 Harus Berpakaian Formal

Helmi mengatakan, untuk menyaksikan konser Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 4 itu, ada dresscode yang harus Baladewa & Baladewi kenakan mengingat konsep konser yang berupa orkestra. "Untuk Baladewa dan Baladewi yang menonton konser harus mematuhi dress code yang berlaku selama acara berlangsung yaitu harus memakai pakaian yang formal dan rapi," ucapnya.

Untuk menonton konser grup band yang digawangi oleh Ahmad Dani Cs itu, penonton wanita dapat mengunakan gaun malam, long dress, membawa handbag, dan memakai sepatu formal atau high heels. Adapun untuk penonton pria dapat menggunakan tuxedo atau kemeja dark suit, kemeja batik, dan sepatu formal pria.

