Profil Kim Tae Hee dan Perjalanan Kariernya, Aktris Cantik dan Berbakat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kim Tae Hee menjadi perbincangan publik karena ia tampil dalam poster drama Korea terbarunya yang berjudul Lies Hidden in My Garden yang rencananya akan tayang pada 19 Juni 2023 mendatang di Prime Video. Drama terbaru Kim Tae Hee ini turut dibintangi oleh Lim Ji Yeon.

Lies Hidden in My Garden menceritakan tentang Joo-Ran (Kim Tae Hee) tumbuh dalam keluarga kaya. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga dan menikah dengan Jae Ho (Kim Sung Oh), yang bekerja sebagai dokter. Mereka tinggal di sebuah rumah baru dengan pekarangan di belakangnya. Joo Ran merasa bahagia dengan memiliki kehidupan yang sempurna. Namun kehidupan berubah ketika dia mencium bau busuk dari belakang rumahnya dan membuat dirinya harus menyelidiki hingga akhirnya dia bertemu dengan Sang-Eun (Lim Ji Yeon).

Sang Eun memiliki kehidupan 180 derajat yang berbeda dengan Joo Ran, dia dan suami tinggal di lingkungan yang kumuh, kesulitan ekonomi, dan bahkan Sang Eun mengalami KDRT dari sang suami. Hingga pada suatu hari, Sang Eun mendapatkan kabar bahwa sang suami meninggal dunia.

Penasaran bagaimana kelanjutannya? Silahkan tunggu di Prime Video. Sambil menunggu, silahkan simak profil dan perjalan karier Kim Tae Hee berikut ini.

Profil Kim Tae Hee

Kim Tae Hee merupakan aktris Korea Selatan yang lahir pada 29 Maret 1980 di Ulsan, Korea Selatan. Aktris berparas cantik ini adalah anak kedua yang memiliki satu orang kakak perempuan dan satu orang adik laki-laki. Memiliki paras cantik menjadi kelebihan Kim Tae Hee sehingga dirinya dijuluki Dewi Korea.

Baca Juga: Bintang The Glory Song Hye Kyo dan Lim Ji Yeon Kompak Bergaun Putih di Baeksang 2023

Selain memiliki paras cantik, Kim Tae Hee juga terkenal sebagai wanita tangguh dan "kutu buku". Hal ini dikarenakan pada saat sekolah menengah dirinya sering tertidur di kelas karena sering belajar hingga larut malam. Tak jarang dia juga sering tersadar secara mendadak di dalam kelas. Karena hal inilah membuat teman-teman kelasnya memberikan julukan "Headbanger" lantaran kepalanya sering mengangguk seperti gerakan headbanger.

Setelah lulus sekolah menengah, Kim Tae Hee melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Nasional Seoul dengan mengambil jurusan Fashion Design. Sebagai informasi, Universitas Nasional Seoul merupakan salah satu universitas paling bergengsi di Korea Selatan dan masuk ke jurusan Fashion Design terbilang sulit. Adapun alasan Kim Tae Hee mengambil jurusan tersebut karena ia sangat mengagumi orang-orang pekerja kreatif.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa tahun setelah lulus kuliah, ia menikah dengan Rain yang dulu sempat ia tolak cintanya sebanyak 5 kali. Pada akhirnya, Kim Tae Hee dan Rain menikah pada 19 Januari 2017 dan hingga kini sudah memiliki 2 orang anak yang menggemaskan, mereka kini hidup bahagia dengan keluarga kecilnya.

Perjalanan Karier Kim Tae Hee

Tahun 2000 menjadi tahun debutnya Kim Tae Hee terjun ke dunia entertainment dengan menjadi model iklan untuk sebuah brand kecantikan. Pada saat itu, dirinya baru berusia 21 tahun. Selang satu tahun, ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan aktingnya dengan membintangi film berjudul "Last Present", di mana dia berperan sebagai anak sekolah. Tak puas di situ aja, pada 2003 Kim Tae Hee mendapatkan peran utama dalam drama TV SBS yaitu Screen, Stairway to Heaven, A Problem at My Younger Brother's House.

Pada 2008, dia memilih rehat sejenak dari dunia yang telah membesarkan namanya karena satu dan lain hal. Kemudian, dirinya kembali pada 2008 dengan membintangi drama berjudul "IRIS". "IRIS" menjadi drama favorit dan mendapatkan rating tertinggi pada masanya. Pengaruh dari drama ini, nama Kim Tae Hee semakin meroket dan dikenal publik, membuat dirinya mendapatkan banyak tawaran peran untuk membintangi film, drama, maupun iklan.

Adapun sejumlah film dan drama yang pernah dibintangi oleh Kim Tae Hee yaitu Grand Prix, My Princess, Venus and Mars, The Restless, Last Present, Lies Hidden In My Garden, Hi Bye Mama, 99 Days with the Superstar, dan lain sebagainya.

Penghargaan Kim Tae Hee

Best Actress (mini series) - 2015 SBS Drama Award

Ten Star Award - 2015 SBS Drama Award

Best Couple Award - 2015 SBS Drama Award

Dwi Lucy Susetiowati | Asianwiki

Pilihan editor: Sinopsis Lies Hidden in My Garden, Drama Terbaru Kim Tae Hee