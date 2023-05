Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu ini, tepatnya sejak pertengahan 2022, Indonesia sedang banyak kedatangan artis mancanegara untuk pergelaran konser. Mulai dari negara Barat hingga Timur, para seniman musik itu seakan berbondong-bondong melunasi agenda mereka yang tertunda akibat pandemi.

Konser terdekat yang akan diselenggarakan adalah Agust D Tour 2023 Jakarta, pertunjukan musik oleh salah seorang anggota boygroup K-Pop, Suga BTS. Pria kelahiran 1993 itu siap mengguncang venue di ICE BSD, Tangerang, pada 26–28 Mei 2023.

Rencana kedatangan Suga disambut sangat antusias oleh Army, sebutan untuk penggemar BTS. Akan tetapi, tak sedikit Army Indonesia—begitu pula dengan sejumlah fandom artis lain—yang terlalu fanatik dengan idolanya. Dalam dunia industri hiburan Korea Selatan, penggemar seperti itu disebut dengan sasaeng yang secara harfiah berarti “kehidupan pribadi”.

Istilah sasaeng digunakan untuk menggambarkan fan yang terlalu mengikutcampuri ranah privasi idola mereka. Sasaeng terobsesi dengan seorang artis sehingga sering kali menguntit artis tersebut di kala ada kesempatan. Dalam kasus kedatangan idola K-Pop ke Indonesia, sasaeng bisa saja meniatkan diri untuk pergi ke bandara, menunggu idola mereka sampai di terminal, dan bahkan mengikutinya sampai ke hotel tempat sang idola menginap.

Jangan salah sangka, sekadar menyambut idola di bandara tidak semata-mata menjadikan seorang penggemar disebut sebagai sasaeng. Aktivitas ini sebelumnya cukup populer dilakukan setiap ada idola yang hendak menggelar konser di Tanah Air. Namun, seiring banyaknya kejadian yang tidak diinginkan—seperti berdesak-desakan, ketidaknyamanan publik, dan gangguan privasi artis—tren penyambutan idola di bandara rasanya perlu dihilangkan. Begitu setidaknya hemat para fandom di Indonesia.

Oleh karena itu, jelang jadwal kedatangan Suga ke Jakarta pada 24 Mei malam, Army Indonesia (Indonesian Army atau disingkat INDOMY) menaikkan tagar #NoINDOMYatAirport bersamaan dengan kata-kata DO NOT GO TO THE AIRPORT di Twitter. Hal itu dilakukan untuk mengimbau dan saling mengingatkan agar tidak ada INDOMY yang sengaja mengunjungi bandara untuk menyambut Suga. Menurut salah satu tweet penggemar, Suga sendiri berkata bahwa dirinya tidak suka dikerumuni di tempat umum.

Itulah asal kalimat DO NOT GO TO THE AIRPORT yang tengah viral karena penggemar BTS akhir-akhir ini. Ke depannya, ketentuan ini diharapkan juga berlaku bagi setiap artis maupun idola yang terbang dari luar negeri ke Indonesia. Selain untuk kenyamanan publik, seorang fan juga bisa menghormati privasi artis dengan tidak mengerumuni mereka di bandara.

SYAHDI MUHARRAM