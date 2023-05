Profil dan Fakta Menarik Julian Jacob yang Baru Menjadi Ayah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia datang dari pasangan Julian Jacob dan Mirriam Eka yang baru saja dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Clover Rae Jacob. Kabar bahagia tersebut diumumkan oleh Julian Jacob lewat Instagram pribadinya @julianjacs pada Senin, 22 Mei 2023.

Momen tersebut disambut penuh suka cita dan banyak yang mendoakan keluarga kecil mereka, tetapi tak jarang juga ada warganet yang berspekulasi tentang kelahiran bayi mereka. Pasalnya mereka diketahui baru saja menikah selama 5 bulan. "Wkwkwk kaget tapi biasa aja." tulis akun @n**n**ah. "Kira-kira gimana yah reaksi Pastor yang di gereja katedral pas tau nikahkan orang berzina?hehehehe." tulis akun @j***m*as. "Lah pas Maret ekting doang." tulis akun @y****r***y.

Melahirkan anak pertama di usia 5 bulan menikah tentu menjadi sorotan publik. Lantas seperti apa profil dan fakta menarik Julian Jacob? Simak selengkapnya di sini.

Profil Julian Jacob

Julian Jacob merupakan aktor dan penyanyi keturunan Tionghoa. Ayah satu anak ini lahir pada 01 Juli 1994, ia adalah anak tunggal. Pria yang hampir menginjak usia kepala 3 ini menganut agama Kristen, dirinya melangsungkan pernikahan dengan Mirriam Eka di Gereja Katedral.

Jauh sebelum menikah dengan Mirriam Eka, Julian Jacob pernah menjalin hubungan dengan jebolan Indonesian Idol yakni Marion Jola dan Brisia Jodie. Selama hampir 2 tahun Julian Jacob menjalin hubungan dengan Marion Jola lalu kemudian putus dan dikabarkan dekat dengan Brisia Jodie.

Baca Juga: Warga Oman Sekarang Boleh Nikahi WNA Tanpa Harus Kantongi Izin dari Pemerintah

Hubungan Julian Jacob dan Brisia Jodie sempat menjadi sorotan netizen, pasalnya Jodie dianggap 'tukang tikung' pasangan teman sendiri. Setelah putus dengan Jodie, Julian Jacob jarang sekali memposting tentang kisah asmaranya hingga akhirnya ia memposting tentang lamarannya dengan Mirriam Eka.

Suami Mirriam Eka ini pernah menempuh pendidikan Sarjana Prodi Desain Grafis di Universitas Bina Nusantara (BINUS).

Perjalanan Karier Julian Jacob

Perjalanan karier Julian Jacob dimulai pada 2014 lewat akting dalam sebuah sinetron berjudul "Semua Sayang Eneng". Setelah setahun, Julian Jacob merambah ke film layar lebar berjudul Bidadari Terakhir, KZL (2018), Have a Nice Date (2022), Code Helix (2022), Love in Game (2022), dan Until Tomorrow (2022).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak puas berkarir di dunia seni peran, Julian Jacob juga merambah ke dunia tarik suara dan berhasil merilis album Allusion yang berisi beberapa lagu di antaranya yaitu Fly Tango, Layarkan, Are You Living?, 60 KM, Api, Man Behind the Mirror, Alive, Blooming in You, Spellbound, Setelah Pergi, Beams, dan Moon Bae.

Mantan Pacar Julian Jacob

Sebelum memutuskan menikah dengan Mirriam Eka, Julian Jacob sempat menjalin hubungan dengan beberapa artis lainnya, seperti Ochi Rosdiana (2014), Laras Syerinita (2016), Nadin Amizah (2018), Marion Jola (2018-2019), dan Brisia Jodie (2020). Banyak penggemar dari artis tersebut menggangap bahwa Julian hanya berkencan dengan mereka untuk meningkatkan popularitas dirinya saja.

Dituding Hamil di Luar Nikah

Warganet dikejutkan dengan acara pernikahan Julian Jacob dan Mirriam Eka. Pasalnya, tidak ada yang tahu persis kapan mereka resmi mulai berkencan. Selain itu, kabar kelahiran anak pertamanya juga menyedot perhatian warganet. Lantaran, mereka baru menikah selama 5 bulan dan anak pertama mereka telah lahir. Ini membuat warganet berspekulasi bahwa Mirriam Eka hamil duluan sebelum menikah.

Nah, itu dia profil dan fakta menarik dari Julian Jacob. Sekali lagi, selamat ya untuk Julian Jacob dan Mirriam Eka atas kelahiran anak pertamanya

Dwi Lucy Susetiowati

Pilihan editor: Profil Farhana Nariswari, Pemenang Puteri Indonesia 2023 Asal Jawa Barat