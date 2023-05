6 Alasan XO, Kitty Wajib Masuk Watchlist, Gambarkan Romansa Remaja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - XO, Kitty merupakan serial drama genre komedi-romantis Amerika Serikat yang ditulis oleh Jenny Han yang telah tayang pada 18 Mei 2023. Serial ini spin-off dari film To All the Boys, merupakan adaptasi dari buku Han trilogi To All the Boys I've Loved Before.

Melansir dari IMDB, XO, Kitty menceritakan tentang kisah cinta yang baru terungkap saat remaja, Kitty bertemu kembali dengan pacar jarak jauhnya di sekolah asrama yang sama dengan mendiang ibunya yaitu di Korean International School of Seoul (KISS). Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Anda bisa menonton serial tersebut di Netflix. Serial ini terdiri dari 10 episode dengan durasi 30 menit per episode.

Nah, di bawah ini ada 6 alasan XO, Kitty wajib masuk watchlist kalian saat sedang senggang. Apa saja, ya?

1. Drama Ringan untuk Anak Muda

Berlatar belakang sekolah, drama ini menyuguhkan aksi-aksi konflik yang ringan ala anak SMA seperti musuh jadi cinta, permusuhan yang akhirnya berteman, konflik & rahasia tentang keluarga hingga bumbu-bumbu cinta ala anak SMA zaman sekarang. Serial drama yang ringan dan cocok untuk anak muda. Selain itu, serial ini juga menambah wawasan dan sudut pandang kita melihat budaya Korea Selatan dari kacamata orang Amerika Serikat.

2. Menggambarkan Unsur Budaya Korea Selatan

Meski serial ini berasal dari Amerika Serikat, namun serial ini menampilkan banyak unsur budaya Korea Selatan mulai dari sosialisasinya, budaya tarinya, dan aturan pendidikannya di sana. Sebagai orang perantau di negara orang, Kitty berusaha menyesuaikan semuanya itu demi bertahan untuk sang kekasih. Tak hanya itu saja, serial ini juga menampilkan tempat-tempat yang fenomenal di Korea Selatan.

3. Menampilkan Aktor dan Aktris Berbakat dan Profesional

Serial Netflix ini turut menggandeng aktor dan aktris berkat dan profesional. Ada Anna Cathcart sebagai Kitty Song Covey, Choi Min-young sebagai Dae, Anthony Keyvan sebagai Q, Gia Kim sebagai Yuri, Sang Heon Lee sebagai Min Ho, Peter Thurnwald sebagai Alex.

4. Merupakan Series Trilogi

XO, Kitty merupakan series spin-off dari trilogi To All the Boys I’ve Loved Before yang diadaptasi dari buku bertajuk sama karangan Jenny Han. Pada series trilogi To All the Boys I’ve Loved Before, Kitty berperan sebagai tokoh pendamping. Kemudian di Series XO, Kitty menjadi pemeran utama.

5. Berani Menampilkan LGBT

Serial ini memang terkenal cukup vulgar dan bahkan mendapatkan kritikan dari netizen Korea Selatan. XO, Kitty dinilai tidak menampilkan hidup remaja di Korea Selatan yang tidak sesuai dengan aslinya. Tak hanya itu, serial ini juga berani menampilkan LGBT.

6. Diangkat dari Kisah Menarik

XO, Kitty diangkat dari kisah menarik yang diadaptasi dari sebuah novel karya Jenny Han. XO, Kitty menceritakan tentang wanita bernama Kitty yang merantau ke negara lain, Korea Selatan untuk melanjutkan pendidikannya. Tak hanya menemukan kekasihnya, dirinya juga mendapatkan teman baru di sana. Namun saat tiba di sana, justru Kitty dibuat bingung dengan kisah percintaannya sendiri.

Dwi Lucy Susetiowati | IMDB

