Sejarah dan Fakta Menarik Festival Film Cannes, Dihadiri Artis dan Aktor Ternama Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Cannes adalah acara tahunan yang diadakan di Cannes, Prancis. Acara ini diselenggarakan sejak 1946. Tahun ini, Festival Film Cannes kembali hadir sejak 16 Mei 2023 hingga 27 Mei 2023 di Croisette. Festival bergengsi dan penting di Eropa ini akan dihadiri oleh sederet aktor dan aktris ternama dunia.

Melansir dari situs halaman resminya, Festival Cannes adalah acara bergengsi dan terpenting, terutama bagi industri film baru di seluruh dunia. Pasalnya, Cannes 2023 akan menghadirkan beragam film, mulai dari film dokumenter hingga film komedi romantis. Dalam festival ini juga akan memberikan sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan tertinggi di dunia perfilman, yakni Palme d'Or. Simak sejarah dan fakta menarik dari festival bergengsi tersebut.

Sejarah Festival Film Cannes

Semuanya bermula pada 1939 di mana Jean Zay selaku Menteri Pendidikan dan Seni Rupa mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan sebuah acara budaya di Prancis guna menyaingi Festival Film Venesia Internasional. Tepat setelah berakhirnya perang dunia pada 1946, lahirlah Festival Film Internasional di Cannes pertama kali.

Sebelumnya, pada 1939 Festival Film pertama seharusnya digelar dan berlangsung dari 01 hingga 20 September di auditorium di Municipal Casino, namun karena ada perang dunia II maka Festival Film tersebut mundur dari jadwal yang seharusnya.

Hingga akhirnya pada tahun 1932 di Venesia, Italia, diselenggarakan sebuah festival film besar dimana semua pelaku industri film berkumpul untuk mempresentasikan karyanya ke seluruh dunia, namun pada saat itu rezim fasis memiliki pengaruh yang besar terhadap industri film.

Pada 1938, adanya tekanan dari Hitler dan Mussolini yang mengubah pemenang satu jam sebelum penghargaan digelar dan mendukung film propaganda Nazi. Merasa sudah dicampuradukkan dengan politik, Philippe Erlanger selaku diplomat dan sejarawan Prancis ingin menyelenggarakan festival secara gratis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ide ini kemudian terealisasi ketika mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Prancis saat itu, Jean Zay. Festival Film Internasional dibuka di Cannes pada 1 September 1939, bersamaan dengan Festival Film Venesia.

Alasan memilih lokasi Cannes, lantaran tempat ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan bahkan Casino di sana telah menyambut baik acara festival tersebut. Produser dan sutradara datang ke Cannes untuk memamerkan karya terbaik mereka dan membangun relasi. Namun pada saat hari H acara tersebut digelar terjadi Perang Dunia ke II, sehingga festival tersebut harus ditunda demi keamanan bersama.

Setelah vakum bertahun-tahun, akhirnya Festival Film Cannes kembali digelar pada 20 September 1946 dengan dihadiri oleh 18 negara, festival ini lebih mengutamakan nilai dan penekanan pada kreativitas. Penghargaan paling bergengsi dari acara ini adalah Palme d`Or yang dipersembahkan pada tahun 1955 untuk kategori film terbaik. Penghargaan berikutnya ada berupa Grand Prize. Hingga saat ini Festival Cannes rutin diadakan setiap tahun dan berlangsung di bulan Mei serta dihadiri oleh aktor dan aktris ternama di seluruh dunia.

Juri Festival Film Cannes 2023

Dipimpin oleh Ruben Östlund, Adapun juri untuk acara Festival Cannes 2023 yaitu:

Julia Ducournau

Maroko Maryam Touzani

Denis Ménochet

Zambia Rungano Nyoni

Brie Larson

Paul Dano

Atiq Rahimi

Damián Szifrón

Juri tersebut akan menganugerahkan Palme d'Or yang bergengsi kepada salah satu dari 21 film yang dipertandingkan pada 27 Mei 2023. Pada acara penutupan akan dilanjutkan dengan pemutaran Elémentaire, film animasi karya Peter Sohn

Ruben Östlund adalah Presiden Dewan Juri Festival Cannes 2023

Setelah lebih dari 50 tahun, Ingrid Bergman menjadi Presiden Dewan Juri di Festival Film Cannes dan kini giliran Ruben Ostlund menduduki posisi tersebut. Ruben Ostlund merupakan sutradara asal Swedia yang telah memenangi Palme d'Or dua kali berturut-turut. "Saya senang, bangga, dan dengan rendah hati dipercaya dengan kehormatan Presiden Juri untuk Kompetisi tahun ini di Festival de Cannes..." ucapnya.

Deretan Film yang Ditayangkan di Festival Cannes 2023

Sesuai dengan namanya, Festival ini merupakan festival film terbesar di dunia. Pasalnya semua film yang tayang perdana di Festival Cannes akan booming dan menjadi film primadona. Berikut beberapa film yang ditayangkan pada festival film Cannes 2023, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Monster, Asteroid City, How to Have Sex, Killers of the Flower Moon dan lain sebagainya.

Dwi Lucy Susetiowati | Cannes

